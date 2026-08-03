假「黃仁勳」臉書粉專詐欺千萬 製作人李能謙不起訴

台灣電視劇製作人、藝人劉香君的丈夫李能謙，涉替中共軍情人士收取軍情遭依違反國家情報工作法、國家安全法等罪嫌，起訴求刑12年。李能謙等6人被控替皇御公司創設假粉專、投資詐騙貼文，以「黃仁勳」假臉書粉專詐欺上千萬元，台北地檢署今偵結，認為李等6人無參與投放假投資詐騙廣告，均不起訴。

檢方追查，詐團設立2024年6月假「黃仁勳」臉書粉專吸金上萬元，循線查出皇御公司疑刊登假投資廣告，皇御負責人歐秉漢涉詐欺通緝中，皇御公司營運總監、澗洰流量公司負責人李能謙，及2家公司員工、李的朋友共6人，被控以網際網路傳播詐欺、參與犯罪組織等罪嫌。

檢方追查，皇御公司涉嫌刊登假投資廣告，在臉書創設「黃仁勳」等假粉專帳號，利用另5個假帳號按讚、留言轉貼「黃仁勳」假粉專，創造「黃仁勳」帶領投資人投資獲利假象，67名被害人點擊假粉專連結，遭騙達1084萬3909元。

李能謙供稱，他2024年3月至4月在皇御公司擔任總監約1個月，實際工作室小編或企劃美編，沒有接觸、未參與皇御做博弈投放假廣告，警方雖然在雲端硬碟查到臉書假帳號，但他是離職後聽聞歐秉漢要把公司收起來，才登入雲端下載這些4月至5月間累積的假帳號，作為澗洰流量公司口碑行銷使用。

檢方查出，本案臉書假帳號是2024年6月26日創設、發布假投資貼文，假臉書帳號隔日轉貼貼文，比對皇御公司員工勞健保投保狀況與手機網路歷程，及查扣的筆電、手機採證紀錄，當時曹女等人當時未任職皇御，難認在公司內發布假投資廣告，犯罪嫌疑不足不起訴。