快訊

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

獨／傳出黑馬人選...政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

假「黃仁勳」臉書粉專詐欺千萬 製作人李能謙不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣電視劇製作人、藝人劉香君的丈夫李能謙，涉替中共軍情人士收取軍情遭依違反國家情報工作法、國家安全法等罪嫌，起訴求刑12年。李能謙等6人被控替皇御公司創設假粉專、投資詐騙貼文，以「黃仁勳」假臉書粉專詐欺上千萬元，台北地檢署今偵結，認為李等6人無參與投放假投資詐騙廣告，均不起訴。

檢方追查，詐團設立2024年6月假「黃仁勳」臉書粉專吸金上萬元，循線查出皇御公司疑刊登假投資廣告，皇御負責人歐秉漢涉詐欺通緝中，皇御公司營運總監、澗洰流量公司負責人李能謙，及2家公司員工、李的朋友共6人，被控以網際網路傳播詐欺、參與犯罪組織等罪嫌。

檢方追查，皇御公司涉嫌刊登假投資廣告，在臉書創設「黃仁勳」等假粉專帳號，利用另5個假帳號按讚、留言轉貼「黃仁勳」假粉專，創造「黃仁勳」帶領投資人投資獲利假象，67名被害人點擊假粉專連結，遭騙達1084萬3909元。

李能謙供稱，他2024年3月至4月在皇御公司擔任總監約1個月，實際工作室小編或企劃美編，沒有接觸、未參與皇御做博弈投放假廣告，警方雖然在雲端硬碟查到臉書假帳號，但他是離職後聽聞歐秉漢要把公司收起來，才登入雲端下載這些4月至5月間累積的假帳號，作為澗洰流量公司口碑行銷使用。

檢方查出，本案臉書假帳號是2024年6月26日創設、發布假投資貼文，假臉書帳號隔日轉貼貼文，比對皇御公司員工勞健保投保狀況與手機網路歷程，及查扣的筆電、手機採證紀錄，當時曹女等人當時未任職皇御，難認在公司內發布假投資廣告，犯罪嫌疑不足不起訴。

電視台前執行製作、藝人劉香君丈夫李能謙涉嫌製作黃仁勳臉書假投資廣告，北檢偵結不起訴，皇御公司負責人歐秉漢通緝中。(記者黃子騰／翻攝)
電視台前執行製作、藝人劉香君丈夫李能謙涉嫌製作黃仁勳臉書假投資廣告，北檢偵結不起訴，皇御公司負責人歐秉漢通緝中。(記者黃子騰／翻攝)

臉書 黃仁勳 詐欺

延伸閱讀

吹噓幫習近平進口石油還有「祖傳瑞士信託」 他爽詐2612萬...下場曝光

72歲獨居包租婆遇網友噓寒問暖...以為是黃昏戀要投資3萬6 警喚醒她

「角頭」臨演李振豪犯台版柬埔寨案…拐人當豬仔獲利 再判18年定讞

警方提醒詐騙遭罵「騷擾守法民眾」！高雄7旬夫妻被騙 282 萬才知後悔

相關新聞

假「黃仁勳」臉書粉專詐欺千萬 製作人李能謙不起訴

台灣電視劇製作人、藝人劉香君的丈夫李能謙，涉替中共軍情人士收取軍情遭依違反國家情報工作法、國家安全法等罪嫌，起訴求刑12年。李能謙等6人被控替皇御公司創設假粉專、投資詐騙貼文，以「黃仁勳」假臉書粉專詐欺上千萬元，台北地檢署今偵結，認為李等6人無參與投放假投資詐騙廣告，均不起訴。

幫小孩、寵物投票？去年盜用帳號4千件起跳 刑事局籲LINE強化防詐

詐騙集團假借幫小孩、寵物等比賽投票，發送LINE訊息以釣魚網址盜用LINE帳號，假冒被害人向其LINE好友借錢，警方去年受理盜用帳號4033件。刑事局建議LINE公司，新增「由原裝置認證」、「24小時併行移轉」及「信任好友通報」等強化措施，減少詐騙及盜用帳號。

22歲泰男為還債首次來台當車手 搭機前夕流連高雄公園衰被逮

泰國籍王姓男子上月底凌晨流連高市文龍路公園被員警盤查，因持他人金融卡、來台目的及行程均交代不清被帶返所，警方從手機查出王為還債當詐團車手，多次在台北提領，後轉至高雄領8.3萬元，原定當天上午搭機離台，沒料卻落入警方手裡被法院收押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。