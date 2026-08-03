22歲泰男為還債首次來台當車手 搭機前夕流連高雄公園衰被逮

泰國籍王姓男子上月底凌晨流連高市文龍路公園被員警盤查，因持他人金融卡、來台目的及行程均交代不清被帶返所，警方從手機查出王為還債當詐團車手，多次在台北提領，後轉至高雄領8.3萬元，原定當天上午搭機離台，沒料卻落入警方手裡被法院收押。

高市鳳山警分局文山派出所於7月31日凌晨1時許執行巡邏勤務，巡經文龍路上公園，見泰國籍王姓男子（22歲）深夜流連公園整理背包，認其形跡可疑，趨前盤查。

王稱「來台旅遊」，警方在他身上發現非其本人所有的金融卡，王辯稱「是朋友的」，又改口稱「在路邊撿到」，對於來台目的、時間、行程及身分文件均交代不清，因說詞前後反覆，被警方帶返所查證。

後警方檢視王男手機，發現王男受詐騙集團指示來台從事提款的車手，先前已在台北地區多次提領，後南下高雄犯案領了8萬3000元，詐團稱等他回國會給5000元報酬。

王稱，對高雄不熟悉，因原訂當天上午11時30分準備從桃園搭機離境，先在公園坐坐，沒料會遇到警方，警訊後被依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方聲押，法院裁准羈押禁見。

泰國籍王姓男子上月底凌晨流連高市文龍路公園被員警盤查，發現他首次來台就當詐團車手。記者石秀華／翻攝

泰國籍王姓男子上月底凌晨流連高市文龍路公園被員警盤查，發現他首次來台就當詐團車手。記者石秀華／翻攝