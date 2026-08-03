網路謊稱送贈品騙她開通網銀 豐原警和郵局及時攔阻

台中一名女子誤信網路「免費贈品」活動，依自稱客服人員指示到郵局申辦網路銀行功能，郵局行員查覺有異，透過警方推動的防詐QR Code機制通報。豐原警分局員警到場查證後發現，詐團疑以領取免費贈品為由，誘導民眾開通網路銀行，藉此取得金融帳戶控制權。警方分析與勸說，女子才驚覺受騙，當場放棄辦理網銀功能並封鎖對方聯繫方式，避免金融帳戶淪為詐騙集團的人頭帳戶。

豐原警分局豐原派出所警員錢劭恩、洪祥傑與警專實習生張詩碖等3人7月28日下午接獲轄內某郵局透過QR Code通報指稱，有民眾疑似遭到詐騙，欲申辦網路銀行功能，警方趕赴現場了解。

37歲張姓女子到豐原區某郵局辦理網路銀行功能開通業務，行員關懷提問時發現，張女因網路上看到「免費贈品」活動，依自稱客服人員的指示，才會到郵局開通網銀功能，以利後續辦理相關手續。行員研判其疑似遭到詐騙，遂立即透過防詐QR Code通報警方到場協助。

警方檢視張女手機對話內容後發現，對方以領取免費贈品為由，引導其開通網銀功能，手法與近期常見誘騙民眾開通網銀、取得金融帳戶控制權的人頭帳戶詐騙案件相當類似。隨同出勤的警專實習生也立即察覺「免費贈品」及「開通網銀」等關鍵訊息，協助向張女說明相關詐騙手法。

員警向張女分析，詐騙集團常假借贈品、優惠或抽獎等名義，誘使民眾開通網路銀行、交付提款卡或提供帳號密碼，一旦金融帳戶遭控制，可能淪為詐騙集團的人頭帳戶，更可能因此涉及相關刑事責任。經員警結合實際案例耐心勸導後，張女打消辦理網銀念頭，並立即封鎖對方聯繫方式，成功保住自身金融帳戶安全。

豐原派出所長黃登貴表示，本案展現警銀合作及防詐QR Code通報機制的即時成效，也提醒民眾，凡遇網路上宣稱可免費領取贈品、結緣品，卻要求開通網路銀行、提供金融帳戶、寄送提款卡或交付帳號密碼等情形，極可能是詐騙手法，切勿輕信。如遇可疑情形，可立即撥打110、165反詐騙專線或到鄰近警察機關查證，保障自身財產安全。