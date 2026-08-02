詐團指示千元鈔票號碼當暗號 收水手互不認識取款209萬多元

蘇姓男子加入詐欺集團擔任收水手，2024年9月按照詐團指示到高鐵台中站廁所，拿取葉姓車手放置的贓款210萬元，轉交給林姓收水手和上手。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，處判蘇男有期徒刑2年3月，併科罰金10萬元。可上訴。

判決書表示，Telegram暱稱「Tiger」、「N8」等人成立詐欺集團，招攬蘇男和葉姓男手、溫姓女子（葉、溫二人所為犯行，彰化地院另案判處罪刑）、林姓男子（所為犯行經台中高分院判刑定讞）等人擔任車手、收水手。詐團113年5月在臉書刊登投資虛擬貨幣廣告，一名被害人被入後，和LINE暱稱「林恩如」、「黃微微」、「聯聚國際營業專員」等詐團成員聯繫。

被害人同年9月在溪湖鎮面交現金210萬元投資款，溫女接受詐團LINE成員「吳頌恩」指示取款，隨後放在路邊停放的一輛轎車下，葉男依詐團「帕拉梅拉」指示到轎車下拿取210萬元，再依「Tiger」指示到高鐵台中站跟本案蘇男碰面，葉男把贓款放進高鐵廁所，蘇男立刻進廁所拿錢，帶到嘟嘟房高鐵台中站交給林男。

轉交贓款過程中，葉男抽取6千元當作報酬，蘇男抽取2千元，餘款拆成兩筆，一筆194萬1千元由林男交給不詳上手帶走，另一筆15萬1千元交給「Tiger」。警方循線追查並逮捕蘇、葉、溫、林，蘇男坦承洗錢犯行，但矢口否認詐欺取財。

葉男證稱，詐團「帕拉梅拉」說明蘇男的衣著和暗號。蘇男供稱，不認識葉男，碰面方式就是準備1張千元大鈔拍下鈔票號碼上傳詐團群組，對方會看他出示的鈔票是否符合。

彰化地院審酌，蘇男的犯罪動機、目的、角色分工及他犯後擔承一般洗錢犯行，並與被害人達成調解先付5萬元，剩餘15萬元自115年7月分期給付，兼考量蘇男智識程度、工作每月收入最多7萬元、經濟和家生活等一切情狀，量處如主文所示之刑。