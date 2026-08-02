網購買童裝被當肥羊宰 高雄家庭主夫1個月內400萬家產被騙光

高雄一名男子日前在臉書瀏覽童裝資訊，竟遭詐騙集團鎖定，以「投資貨櫃可獲高利」等話術洗腦，一個月內遭洗劫5次，不僅被搾乾384萬餘元現金，連價值40萬元的黃金積蓄也被掃空。昨天詐團車手第5度索要70萬元，警方獲報後隨即設局，在楠梓區將現身收款的27歲李姓車手當場逮捕，全案依加重詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，該名男子在網路為家中幼童選購衣物，詐團主動私訊接觸後，順藤摸瓜從「購物」切換至「投資貨櫃高額報酬」；男子禁不起「穩賺不賠」的投資洗腦，自今年7月起，連續4次主動與詐團面交現金，連家中的黃金也奉上，累計財物損失高達400多萬元。

詐騙集團吸光男子家產後仍不放過，昨天再度開口索要70萬元投資款項，男子才覺得碰到詐騙，向鼓山分局內惟派出所報案。

警方隨即成立專案小組，指示男子佯裝配合，約定於楠梓區某處面交，由警方在周邊埋伏守候，員警見27歲的李姓車手大搖大擺現身點鈔時，蜂擁而上將其壓制逮捕。

警方調查，李姓車手與先前5度洗劫男子的都是同一人，態度極其囂張。警方訊後依加重詐欺罪嫌將李男移送橋頭地檢署，並將持續向上溯源，追查幕後指揮團夥與主謀。

李姓詐團車手第5度索要70萬元，警方獲報後隨即設局，在楠梓區將現身收款的27歲李姓車手當場逮捕，全案依加重詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。讀者提供