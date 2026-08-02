婦遭假投資騙133萬再約面交75萬 警埋伏鶯歌逮女車手

新北市一名邱姓民眾今年6月起遭詐騙集團以「投資獲利」話術誘騙，陸續被騙走133萬元，詐團昨晚又要求她在鶯歌區面交75萬元。邱察覺有異後報警，並配合警方設局，三峽分局員警埋伏近1個半小時，趁胡姓女車手伸手準備收款時，一擁而上將人制伏，查扣手機、工作證及收據等證物。

警方調查，邱姓民眾自今年6月起，因誤信網路投資廣告及詐騙集團話術，以為投入資金即可獲得高額報酬，期間陸續交付共133萬元。詐騙集團食髓知味，8月1日再要求邱於晚間前往鶯歌區鳳吉四街，面交75萬元。

邱姓民眾這次察覺有異，立即向警方報案，並配合規畫查緝行動。三峽分局鳳鳴派出所、湖山派出所及偵查隊組成專案小組，昨晚8時許提前抵達現場埋伏，等待詐騙集團派員現身。

晚間9時23分，77年次胡姓女子依約抵達，手持收款收據，準備向被害人收取現金。警方見時機成熟，在胡女伸手接錢時立即上前喝令「警察，不要動」，當場將她制伏逮捕。

警方在現場查扣手機、工作證、收據及現金等證物，詢後依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，將胡女移送新北地檢署偵辦，並持續向上追查詐騙集團幕後成員及金流。

三峽分局長許再周提醒，民眾切勿輕信網路投資廣告，或依照陌生人指示交付現金，若對投資管道或交付款項有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線查證。

警方在現場查扣手機、工作證、收據及現金等證物。記者張策／翻攝

三峽分局員警埋伏近1個半小時，趁胡姓女車手伸手準備收款時，一擁而上將人制伏。記者張策／翻攝