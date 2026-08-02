防範新型預告登記詐騙 竹市「地籍異動即時通」申辦突破1.9萬人

警政署165打詐儀錶板最新統計，今年1月至6月「假投資詐騙」財損金額高達134億元，約占整體詐騙財損42%，為目前最常見的詐騙類型。隨著詐騙手法不斷翻新，近期更出現以不動產為目標的新型態詐騙，除誘騙民眾將名下房地產貸款辦理抵押權設定登記外，甚至進一步要求辦理「預告登記」，恐造成財產權益受損。新竹市府提醒，民眾可申辦「地籍異動即時通」，即時掌握不動產異動資訊，降低受害風險，守護財產安全。

市長高虹安表示，不動產設定抵押權是民眾辦理借貸時常見的擔保方式，而「預告登記」為保全對不動產物權變更的請求權所設置的制度。一旦不動產辦理預告登記，所有權人日後如欲移轉、贈與、買賣或向金融機構申請抵押貸款等處分行為，均須經預告登記請求權人同意始得辦理，因此民眾在辦理相關登記前，務必充分了解其法律效力，以免影響自身財產權益。

地政處指出，近年詐騙集團常鎖定急需資金周轉的民眾或獨居長者，以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術博取信任，誘使被害人交付身分證件及權狀，進一步辦理不動產抵押權設定；近期更出現要求同步辦理「預告登記」的新型態詐騙手法。一旦完成登記，即使所有權人事後驚覺受騙，也可能無法自由處分名下不動產。詐騙集團甚至藉此要求支付高額「解除預告登記」或「贖回費用」才願意配合塗銷登記，讓被害人痛失房產，甚至背負龐大債務。

地政處提醒，民眾簽署任何契約或文件前，務必詳閱內容並確認其法律效力，避免在未充分了解權利義務的情況下貿然簽署。同時，身分證件、印鑑證明、印鑑章及不動產所有權狀等重要文件，切勿任意交付他人或供他人代為保管，以免遭不法人士利用。如遇不動產買賣、移轉、抵押設定或其他地籍登記相關疑義，應主動向地政事務所或合法地政士諮詢、查證，以確保自身權益及交易安全。

地政處指出，截至目前竹市「地籍異動即時通」申辦人數已突破1萬9000人，較2024年成長366%，但整體所有權人申辦覆蓋率仍未達9%。市府鼓勵民眾踴躍申辦「地籍異動即時通」服務，並將通知對象設定信任的家人或朋友，當不動產有買賣、設定或預告登記等情形發生，系統將主動手機簡訊或電子郵件傳送通知，讓關心的親友能共同協助把關，如發現名下不動產有異常異動情形，應立即向地政事務所查證，以免不動產權益受損。

為提升市民申辦便利性，市府持續精進便民服務，推出跨機關「一站式」申辦機制，民眾無論前往地政事務所或稅務局，都可一次申請「地籍異動即時通」及「稅籍異動即時通」兩項服務。申請資料由機關內部直接雙向傳遞，免除民眾往返奔波，大幅提升申辦效率與便利性。截至目前，已累積超過2000件跨機關申請案件，透過地政與稅務跨機關聯防合作，建構更完善的不動產安全防護網，讓市民財產更有保障。