等她回台結婚…退休男把585萬裝箱寄超商 「真愛」收到錢就消失

詐騙集團為避開銀行臨櫃關懷及帳戶圈存機制，近期改以超商「店到店」運送現金、金融卡及提款密碼；南部一名60歲退休男子誤信網路情人「賣房回台結婚」，前後將260萬元及325萬元現鈔裝箱寄往指定門市，直到對方失聯，才發現585萬元積蓄全落入詐團手中。

刑事警察局指出，男子在網路認識暱稱「海那邊是月亮」的女子，對方以甜言蜜語取得信任，聲稱準備賣房回台與他結婚，再以開設海外帳戶、處理凍結資產為由，要求男子協助寄送現金。

男子沉浸在結婚憧憬中，依指示將大筆鈔票分裝成包裹，透過超商交貨便寄到指定門市；詐團取走包裹後突然失聯，男子才驚覺所謂跨國戀情全是騙局，一生積蓄已被搬空。

刑事局表示，近期另有民眾接到假冒電信業者、檢警或金管會人員來電，對方謊稱身分遭冒用、帳戶須接受調查，要求被害人將金融卡及密碼透過超商寄出，再由車手取件盜領；其中一名被害人遭詐金額逾400萬元。

刑事局警告，這種新型態手法極具危險性與隱蔽性，不僅繞過銀行的防詐風控與警示機制，超商物流也無法現場檢查包裹內容，車手能直接到店取件，詐團藉此避開金融機構及警方攔阻，被害人一旦寄出，往往難以及時追回。

刑事局提醒，政府機關、金融機構及合法交易平台，絕不會要求民眾把金融卡、存摺、密碼或大量現金裝箱寄送；凡要求以超商包裹寄遞現鈔或金融卡，應立即停止操作並撥打165查證。