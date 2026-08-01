經部國際貿易署網站遭不明人士冒用轉發詐騙信件 務必留意勿點擊連結

經濟部國際貿易署31日發現該署經貿資訊網提供網內文章推薦給好友之「文章推薦分享」服務，遭不明人士以自動化程式濫用，冒用該署名義對外寄送主旨為「eTag停車費未繳通知」、「ETC停車紀錄服務」等與停車繳費相關電子郵件。經濟部國際貿易署1日表示，已於獲悉後立即暫停該功能並完成防護強化。

經濟部國際貿易署說明，這次事件係外部網站提供文章分享功能遭濫用所致，該署內部系統並未遭入侵，民眾個人資料亦無外洩情事，請民眾安心。

貿易署提醒，民眾如於本年7月30日至31日間，收到寄件者為「epaper@trade.gov.tw」、主旨為「eTag停車費未繳通知」或「ETC停車紀錄服務」等停車繳費電子郵件，請勿點擊信中任何連結或附件，並逕行刪除該郵件。如已誤點連結，建議盡速更新防毒軟體並執行完整掃描；若曾於連結頁面輸入帳號密碼或個人資料，請立即變更相關密碼。

經濟部國際貿易署強調，該署正式對外電子郵件不會提供與該署業務無關資訊，亦不會要求民眾點擊連結輸入帳號密碼或提供個人資料。民眾如對郵件真偽有疑義，可洽本案業務聯絡人查證，或透過165反詐騙諮詢專線洽詢。

經濟部國際貿易署表示，該署已同步向相關資安主管機關通報，並將持續強化網站安全防護措施，維護民眾權益。