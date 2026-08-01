「角力國手」淪詐騙車手！收1634萬贓款 想繼續往體育發展…判刑4年

台北葉姓男子曾擔任角力國家代表隊選手，去年卻加入詐騙集團當車手，該團以投資虛擬貨幣話術騙了多位民眾，葉出面收受贓款1634萬元交付上游，台中地院依詐欺罪判他4年10月，葉上訴求緩刑，台中高分院二審以他和4名被害人和解，撤銷改判4年，仍可上訴。

檢警調查，葉男2025年8月加入劉姓男子（另案偵辦中）為首的詐團，葉以劉提供的資金承租店面，作為「鑫闔科技公司」的虛擬幣實體門市，他並假冒幣商、擔任收受詐騙款項的車手。

詐團以投資話術前後騙了7位民眾，要對方依指示到鑫闔公司購買虛擬幣，同年8月26日至29日間，7人前後拿30至180萬元不等到門市，葉男依上游指示，列印偽造的鑫闔公司虛擬幣買賣合約書，一共向多名被害人收受1634萬3100元後交付詐團。

警方9月12日埋伏逮人，經查門市內錄影畫面發現葉男在內，10月再搜索、拘提他到案。

台中地院一審時，葉坦承不諱，自稱獲得1萬5000元報酬，一審認為葉無視政府宣誓掃蕩詐騙 取財犯罪之決心，為圖不法利益加入詐團，但考量他非核心份子，僅聽命行事，與部分被害人和解、賠償，依7個三人以上共同犯詐欺取財罪判他應執行4年10月，併科罰金20萬元。

葉不服上訴，主張他均認罪，已和4名被害人和解，由媽媽給付和解金，自己是為協助家中經濟才加入詐團，發現涉詐時就回台北，並保證未來不會再從事詐騙，還稱一審量刑，和其他法官、同一法官其他案件刑度有極大差距，違反比例、公平，請求緩刑。

台中高分院二審查，葉和4名被害人和解，一審未審酌，就其中4罪部分撤銷改判，其餘駁回，一共判葉應執行4年，併科罰金16萬元。

葉男再聲請停止羈押，表示他無前科、有自己的工作，過往體育表現良好，曾擔任角力國家代表隊選手，後因傷無法繼續從事角力運動，需長期復健恢復身體才誤入歧途，深感悔恨，復健後希望繼續往體育界發展，盼交保工作賺錢分擔家中經濟。

台中高分院審酌，葉男向被害人等收取詐款1634萬3100元，馬上在門市轉交給詐團，依葉犯罪歷程、環境，仍可能再犯而有反覆之虞，仍認有羈押必要，駁回其聲請。