基隆市近日連續發生兩起高額財損詐騙案件，兩市民分別被騙2千萬、300萬元，警方發現被害人誤信假投資詐騙，依詐騙集團指示持多張金融卡，以ATM分批提領每日限額交付車手。兩起案件凸顯新型態詐騙集團手法，藉此規避警銀攔阻，呼籲各家金融機構應共同研擬「ATM提款限額管制」機制，並邀人氣男團U:NUS成員高胥崴擔任反詐宣傳大使。

為持續提升民眾識詐、防詐能力，基隆市警察局昨在基隆市文化中心舉辦「打擊詐騙防詐系列講座」，基隆市政府協辦，現場邀請犯罪防治專家林書立、律師蔡昆洲、基隆律師公會理事辛佩羿及反詐宣傳大使U:NUS高胥崴共同參與，透過專業講授、案例解析及互動交流，提升民眾識詐、防詐能力。

近日發生幾起高額財損詐騙案件中，有被害人誤信假投資詐騙，依詐騙集團指示持多張金融卡，以ATM分批提領每日限額交付車手，短短十餘天內即損失300餘萬元。

另有民眾遭假檢警詐騙，誤信偽冒司法機關話術，將自身多張金融卡及密碼交付對方，遭以ATM領取每日上限方式，詐領高達2000餘萬元。

基隆市警察局長林信雄表示，兩起案件均凸顯新型態詐騙集團手法，藉此規避警銀攔阻，民眾務必提高警覺，切勿將金錢或帳戶輕易交給陌生人，也呼籲各家金融機構應共同研擬「ATM提款限額管制」機制。

警方說，近期網路購物詐騙、假投資詐騙及假檢警詐騙仍為高發詐騙類型，詐騙集團透過各式話術包裝成看似合理的金融認證流程、穩賺不賠的投資交易，甚至假冒公務機關以涉及刑案等情境，使民眾輕易落入詐騙陷阱，造成重大財產損失，民眾務必留意相關詐騙手法。

林信雄說，警方積極推動警銀攔阻工作，與金融機構共同建立阻詐金鐘罩高關懷保護對象名單，將曾經攔阻失敗、攔阻成功及潛在被害人名單分享給金融機構，增加攔阻詐騙成功機會。

U:NUS高胥崴當基隆反詐大使，詐團新型態詐騙兩人失金2千萬、300萬。圖／基隆市警局提供

U:NUS高胥崴（左三）當基隆反詐大使，詐團新型態詐騙兩人失金2千萬、300萬。圖／基隆市警局提供