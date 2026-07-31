吹噓幫習近平進口石油還有「祖傳瑞士信託」 他爽詐2612萬...下場曝光

蕭姓男子自稱石油大亨，誆稱祖父在瑞士留有資本額5000億歐元的信託公司，能做石油買賣，還吹噓熟識兩岸最高領導人，不只被中國國家主席習近平指定進口石油，連前總統蔡英文也幫他扣稅，一名投資人誤信他跨國投資計畫，投入2612萬餘元，事後驚覺受騙報警。士林地方法院認定，蕭男所稱投資計畫全屬虛構，變造銀行匯款水單充當資金證明，依行使變造私文書罪判4年8月徒刑，沒收犯罪所得2450萬元。

判決指出，蕭男是台灣瑞士商業公司負責人，2020年8月結識被害人後，自稱旗下公司是中國最大的石油進口公司，不只被習近平指定協助進口中國七成石油，更是習的「白手套」，而習近平女兒還是公司股東，石油交易利潤由他與習近平「二八分潤」。

蕭男還稱自己能「直通」台灣高層，因與蔡英文熟識，一筆6300億美元的投資款已談妥扣除43％稅金；另誆稱祖父在瑞士留有一家資本額5000億歐元的信託公司，有跨國石油、黃金交易能力，也能低價投資大陸廣東省房地產及軍方資產包，保證獲利。

為了取信被害人，蕭男把自己2020年9月匯款15萬美元至香港商海石公司的台北富邦銀行匯款申請書，將金額竄改為75萬美元，再向投資人展示，營造資金雄厚、海外投資順利的假象。

一名被害人信以為真，2020年9月至2021年間，陸續以匯款、轉帳等方式投入2612萬餘元，直到2022年因遲遲未收到報酬，直接聯繫合約上的香港海石公司負責人Michael Locke，對方當場戳破謊言，稱香港海石公司從事食品業務，不是石油買賣，被害人才驚覺受騙，檢方依詐欺等罪起訴蕭男。

士林地院審理，蕭男坦承曾向被害人介紹相關投資內容並收受款項，但否認詐欺及變造文書，辯稱石油交易因故未能履行，黃金投資則因幾內亞內戰中止，屬民事債務不履行，石油投資計畫至今仍在進行。

不過，法官綜合證人證詞、通訊軟體對話紀錄等證據，認為蕭男過去從事濾水器、保健食品、洗髮精等產品銷售，公司資本額僅600萬元，卻突然在2020年後，宣稱跨足石油、黃金等高度專業的跨國交易，與常情不符。

法官還發現，蕭男的台灣瑞士公司僅有4名員工，不僅沒有石油等相關專業背景，連翻譯、法務人員都沒有，石油買賣合約還是利用Google、百度等工具翻譯，與國外廠商之間僅有電子郵件往來，從未實體洽談或召開電話會議，也提不出任何交易履約文件，認爲所稱石油交易均屬虛構。

蕭男宣稱祖父留下的「瑞士信託公司」也被查出與事實不符，實際取得的是一家名為「瑞士自由信託公司」的空殼公司，資本額僅5萬瑞士法郎。

法官審酌，蕭男不思以正當途徑賺取財物，竟設局詐騙巨額款項，嚴重侵害他人財產法益，且犯後未能切實履行賠償責任，判刑4年8月；扣除已發放的零星分潤，沒收犯罪所得2450萬元，不能沒收部分追徵其價額。可上訴。