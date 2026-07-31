快訊

別人老公比較好？台積電董事曾繁城將贈妻5千張股票 市值逾121億

「顏慧欣默默忍受苛待」顏慶章再發聲明 重批楊珍妮：瞞心昧己、負隅頑抗

聽新聞
0:00 / 0:00

吹噓幫習近平進口石油還有「祖傳瑞士信託」 他爽詐2612萬...下場曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

蕭姓男子自稱石油大亨，誆稱祖父在瑞士留有資本額5000億歐元的信託公司，能做石油買賣，還吹噓熟識兩岸最高領導人，不只被中國國家主席習近平指定進口石油，連前總統蔡英文也幫他扣稅，一名投資人誤信他跨國投資計畫，投入2612萬餘元，事後驚覺受騙報警。士林地方法院認定，蕭男所稱投資計畫全屬虛構，變造銀行匯款水單充當資金證明，依行使變造私文書罪判4年8月徒刑，沒收犯罪所得2450萬元。

判決指出，蕭男是台灣瑞士商業公司負責人，2020年8月結識被害人後，自稱旗下公司是中國最大的石油進口公司，不只被習近平指定協助進口中國七成石油，更是習的「白手套」，而習近平女兒還是公司股東，石油交易利潤由他與習近平「二八分潤」。

蕭男還稱自己能「直通」台灣高層，因與蔡英文熟識，一筆6300億美元的投資款已談妥扣除43％稅金；另誆稱祖父在瑞士留有一家資本額5000億歐元的信託公司，有跨國石油、黃金交易能力，也能低價投資大陸廣東省房地產及軍方資產包，保證獲利。

為了取信被害人，蕭男把自己2020年9月匯款15萬美元至香港商海石公司的台北富邦銀行匯款申請書，將金額竄改為75萬美元，再向投資人展示，營造資金雄厚、海外投資順利的假象。

一名被害人信以為真，2020年9月至2021年間，陸續以匯款、轉帳等方式投入2612萬餘元，直到2022年因遲遲未收到報酬，直接聯繫合約上的香港海石公司負責人Michael Locke，對方當場戳破謊言，稱香港海石公司從事食品業務，不是石油買賣，被害人才驚覺受騙，檢方依詐欺等罪起訴蕭男。

士林地院審理，蕭男坦承曾向被害人介紹相關投資內容並收受款項，但否認詐欺及變造文書，辯稱石油交易因故未能履行，黃金投資則因幾內亞內戰中止，屬民事債務不履行，石油投資計畫至今仍在進行。

不過，法官綜合證人證詞、通訊軟體對話紀錄等證據，認為蕭男過去從事濾水器、保健食品、洗髮精等產品銷售，公司資本額僅600萬元，卻突然在2020年後，宣稱跨足石油、黃金等高度專業的跨國交易，與常情不符。

法官還發現，蕭男的台灣瑞士公司僅有4名員工，不僅沒有石油等相關專業背景，連翻譯、法務人員都沒有，石油買賣合約還是利用Google、百度等工具翻譯，與國外廠商之間僅有電子郵件往來，從未實體洽談或召開電話會議，也提不出任何交易履約文件，認爲所稱石油交易均屬虛構。

蕭男宣稱祖父留下的「瑞士信託公司」也被查出與事實不符，實際取得的是一家名為「瑞士自由信託公司」的空殼公司，資本額僅5萬瑞士法郎。

法官審酌，蕭男不思以正當途徑賺取財物，竟設局詐騙巨額款項，嚴重侵害他人財產法益，且犯後未能切實履行賠償責任，判刑4年8月；扣除已發放的零星分潤，沒收犯罪所得2450萬元，不能沒收部分追徵其價額。可上訴。

士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照

詐騙 石油 瑞士

延伸閱讀

NBA／州長也不知情！雷納德秘密投資足球俱樂部遭曝光 密約事件再添疑雲

致癌油風暴再燒！中聯廠長100萬交保遭撤銷 二審認他有隱匿案情

72歲獨居包租婆遇網友噓寒問暖...以為是黃昏戀要投資3萬6 警喚醒她

打破川習會承諾？伊朗將接收400套中製肩射飛彈 中企中介

相關新聞

涉嫌勒索綠能業者近千萬元！ 高雄市議員陳明澤與營造商涉貪聲押

高雄市議會資深議員陳明澤與有德營造公司負責人莊嘉祥，涉嫌利用議員職務權勢與機會，以恐嚇手段向綠能業者強索土方利益並收取賄賂近千萬元，橋頭地檢署昨天指揮調查局發動兵分多路搜索，傳喚陳明澤、莊嘉祥及相關證人到案，檢方複訊後認為2被告涉犯貪汙治罪條例及恐嚇取財等罪嫌重大，向橋頭地院聲請羈押禁見。

疑不滿父親逼找工作 男從買刀到弒父後報警僅13分鐘被判18年

50歲趙姓男子疑不滿父親逼他找工作，去年5月涉持刀將父親殺死後，打電話自首，警方據報後，通報119，趙父當場死亡未送醫，然而，他從購買刀具迄行凶後報警，僅有短短13分鐘，殺意甚堅，台南地院國民法官法庭今下午宣判，認他犯殺害直系血親尊親屬判刑18年。

中和公公殺媳案 新北社會局：去年4件家暴致死卻無事先通報紀錄

新北市中和區發生66歲張姓公公持刀殺害34歲媳婦事件，引發外界關注，命案發生後，張女友人陸續爆料張女在婆家遭受諸多不公平待遇。新北市議員江怡臻今關切此案事發前是否有任何家暴通報紀錄？ 社會局表示，未接獲相關通報或求助紀錄，但社工進入家庭了解，確實有家庭紛爭，經統計去年有4件家暴致死卻無通報紀錄。

台11線都歷段固定測速8月1日啟用 速限50公里別超速

往返台東東海岸的用路人注意了。為降低交通事故、維護行車安全，台東縣警察局成功分局在成功鎮台11線123.75公里處（都歷段）設置固定式測速照相設備，將自8月1日起正式啟用執法，提醒駕駛人行經該路段務必遵守每小時50公里速限，以免違規受罰。

台中3連霸「里長界張學友」涉貪遭收押 檢1個月內火速偵結起訴

台中市北區邱厝里里長高敏裕已連任3屆，還有「里長界張學友」外號，日前捲入涉違規出租里民活動中心弊案，台中地檢署2日發動搜索，訊後將高男向法院聲押禁見獲准，檢方不到1個月火速偵結，今依貪汙等罪嫌起訴他；民進黨台中市黨部日前也公告取消他里長提名資格。

瑪莎拉蒂惡少打人案定讞！宋男殘留腦傷眼斜視 母痛心：溝通變難

2021 年震驚全國的「台中瑪莎拉蒂惡少打人案」，歷經多年審理，最高法院於今日駁回上訴，共犯李韋霖、陳勁豪分別判刑3年10月定讞；主嫌張敦量早已於2023年底入獄服刑9年；被害宋姓男大生雖撿回一命，但至今仍殘留認知功能減損、情緒障礙及視覺斜視等重創；宋母受訪時痛心表示，兒子因傷導致學業延宕無法順利畢業，且眼睛斜視恐終身無法恢復，面對生活與情緒的考驗，她甚至自責「以前教他做個善良的人，反而害了他」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。