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大園女車手高鐵站置物櫃取款瞬間被逮 警成功阻詐20萬

桃園電子報／ 桃園電子報

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李女按照詐團指示，將20萬現金放在高鐵桃園站置物櫃，待27歲盧姓女車手到場打開置物櫃取款當下，警方立即現身將其逮捕。圖：讀者提供

桃園市大園區一名41歲李姓女子日前遭詐騙集團以「假投資」手法詐騙，先後兩度面交共13萬元，驚覺受騙後向大園警分局求助。在受理案件期間，特考班實習生發現李女仍持續與詐騙集團聯繫，警方隨即把握時機規劃誘捕行動，先由李女按照詐團指示，將20萬現金放在高鐵桃園站地下式置物櫃，待27歲盧姓女車手到場打開置物櫃取款當下，埋伏警力立即現身將其逮捕，保住李女的積蓄。

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女車手現身開啟置物櫃取走款項時，員警見時機成熟立即上前表明身分，當場將其逮捕。圖：讀者提供

潮音派出所表示，李女至派出所報案時聲稱因誤信網路投資資訊，已依詐騙集團指示面交兩次，共損失13萬元，事後驚覺遭詐，於是向警方報案尋求協助，希望協助調閱高鐵站監視器畫面。特考班實習生潘俊嘉及黎晏希察覺李女仍持續與詐騙集團聯繫，並得知對方要求李女再次面交20萬元，於是立即向員警反映，隨即擬定誘捕計畫部署警力埋伏。警方待李女依照約定將20萬元放入高鐵桃園站地下室的置物櫃後，全程監視現場狀況。待女車手現身開啟置物櫃取走款項時，員警見時機成熟立即上前表明身分，當場將其逮捕，全案警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查幕後詐騙集團成員。

大園分局呼籲，投資理財應循合法管道，並審慎多方查證，如有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，切勿輕信來路不明的投資資訊，以免落入詐騙陷阱。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園女車手高鐵站置物櫃取款瞬間被逮 警成功阻詐20萬

高鐵 車手 詐騙集團

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