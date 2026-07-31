網戀女友竟是詐騙劇本 單身男險被騙光畢生積蓄

「殺豬盤」詐騙常透過交友軟體塑造完美人設，以愛情包裝投資陷阱，讓受害者在不知不覺中失去積蓄與信任。AI圖：錦品徵信社提供

利用人們對愛情、陪伴與情感寄託的渴望進行詐騙，已成為現代數位社會中最隱蔽、也最具破壞力的犯罪型態之一。這類手段不僅逐步剝奪當事人辛苦積攢的儲蓄，更惡狠狠摧毀了人與人之間最珍貴的信任底線。

在社群媒體與交友軟體高度普及的今日，結合情感寄託和非法投資陷阱的「殺豬盤」詐騙手法正悄悄蔓延。許多單身民眾以為自己幸運遇到了命中注定的真愛，殊不知那些無微不至的貼心關懷、過度完美的巧合，背後絕大多數都是詐騙集團經過心理學演算、精密排練好的專業劇本。

投資詐欺高居犯罪榜首 青壯年成情感與資金雙重受害者

根據內政部警政署刑事警察局統計，114年全國詐欺案件發生數高達197,595件，破獲數則有139,177件，破獲率高達70.44%，其中以「投資詐欺」58,675件，佔比29.69%居於首位，遠超「假網路拍賣（購物）」的35,443件（佔17.94%）或「一般購物詐欺」的19,754件（佔10%）。

值得留意的是，不論男、女性被害人，前10大被害方法皆以「投資詐欺」佔比最高，分別高達30.86%、35.31%。但在特定誘騙型態上，男性比女性更容易落入「色情應召詐財」及「遊戲點數（含虛擬寶物）詐欺」陷阱；女性則較男性易遭遇「假冒機構（公務員）」及「彩金詐欺」類型。

此外，詐欺嫌疑犯和受害者均高度集中於青壯年族群（18-49歲），嫌疑犯數達88,377人（佔80.08%），被害人亦達146,757人（佔73.48%）。受害型態亦呈現明顯的年齡區分：未滿24歲者多以「假網路拍賣（購物）」為主，但只要跨入24歲以上的各年齡層，最具破壞力的「投資詐欺」即成為最主要的受害類型。

根據內政部警政署刑事警察局統計，114年男性詐欺被害案件中，以投資詐騙居冠，假愛情交友詐騙則高居第四，顯示投資與情感的複合型詐騙已成男性常見受害類型之一。圖：錦品徵信社提供

遇上完美甜蜜伴侶 「只進不出」的虛擬貨幣投資黑洞

阿良（化名）險些全然落入陷阱，正是當前社會詐欺犯罪問題嚴峻的縮影。台灣男性於114年遭受「假愛情交友」詐騙計有7,688人，位居前10大詐欺手法第四。單身多年的阿良在某款熱門交友軟體上，結識了一名長相甜美、生活品質優渥且具同理心的女性。對方每日不間斷傳送早安、午安、晚安問候，加上各種溫馨的噓寒問暖，讓長期獨自生活的阿良重新感受到了久違的被愛與陪伴感。

在兩人線上穩定交往數個月後，對方開始以「為我們兩人的未來共同規劃生活」為由，熱情邀請阿良加入一個聲稱擁有獨家內幕、保證高額獲利的虛擬貨幣投資平台。出於對這段情感的深厚信任，阿良初期陸續小額投入了數十萬元，而帳面上的數據也確實呈現穩定獲利狀態。

然而，當對方開始鼓吹他以房屋抵押貸款投入更多資金，並聲稱「只要再加碼就能獲得翻倍回報」時，阿良心中逐漸浮現警訊。在身旁親友的關心及建議下，阿良決定尋求長年專精於各類民間調查的錦品徵信社協助，針對該名交往對象進行客觀的「個人背景調查」。

徵信調查服務不僅止於外遇蒐證 調查「假戀人」身份也很在行

接獲委託後，錦品徵信社透過阿良跟女友來往的數位軌跡，迅速追溯對方身處的位置，從而調查出她的身份背景。經過調查人員深入追查和交叉比對後，事實真相令人震驚，對方在社群平台上提供的身份證明與生活美照，完全是盜用海外網紅的公開素材；而該帳號背後的網路IP位置和通訊紀錄，更曾涉入多起跨國情感詐騙案件，是一名徹頭徹尾的情感詐騙慣犯。

這場歷經數週的嚴密調查蒐證，錦品徵信社最終將白紙黑字的調查報告，客觀呈交給阿良。看著眼前冰冷卻真實的調查結果，阿良頓時從溫柔鄉中清醒過來，並在面臨數百萬巨額財務崩潰前迅速收手止損，成功保住了自己的畢生積蓄。

114年女性詐欺被害案件同樣以投資詐騙位居首位，但值得留意的是，女性受害者易遭遇假冒公務員，以及彩金詐欺類型的劇本，務必小心謹慎應對。圖：錦品徵信社提供

警惕「殺豬盤」陷阱 專家揭防範情感詐騙4大關鍵徵兆

針對近年頻繁發生的網路交友結合投資詐騙案件，台灣偵探職業總會候任理事長許時偉特別提醒大眾，在情感及資金交織的迷霧中，若遇到以下狀況，務必提高警覺 ：

1. 完美無瑕的人設建立：對方的社群動態全是高品味生活、投資有成、事業有成的醫生、機師、退伍軍人等形象，而且跟你談的感情進展速度極快，在短時間內便以「老公」、「老婆」或「未來伴侶」相稱。

2. 頻繁拒絕視訊與實體見面：每次提及實體見面或視訊通話時，總會以人在國外、工程忙碌、訊號不良或家中突發變故等各種理由推託避開。

3. 特別製造「共同遭遇」以拉近距離：對方會從你的個人簡介、聊天內容、生活狀況、傾聽你的煩惱（如：工作瓶頸、失戀創傷或經濟壓力）等分析詳情，從而宣稱自己也曾有過一模一樣的悲慘經歷或相似背景，藉由這種「原來你懂我」的虛假共鳴迅速卸下你的心防，建立高度的情感依賴。

4. 話題最終皆導向金錢話題：待關係穩定，相互建立信任後，開始暗示有投資的內幕消息、穩賺不賠的副業，或引導至非正規的虛擬貨幣、外匯交易平台進行資金操作，又或者開始賣弄家裡臨時有狀況，急需金錢援助等話題，皆須小心防範。

愛情本該讓人更靠近真實的自己，而不是把人推向一場精心設計的騙局。當關懷來得太快、太完美，不妨把心動放一放，讓查證先行。許時偉對此指出，許多受害者並非缺乏判斷能力，而是在長期情感互動下逐漸建立信任後，才一步步落入對方精心設計的心理操控。詐騙集團很常利用陪伴、傾聽和情感支持降低目標的戒心，再將話題導向投資或資金需求，讓受害者誤以為是在共同規劃未來，實際上已逐步落入詐騙集團的「殺豬盤」圈套

若懷疑自己或親友正陷入類似的情感詐騙，除了尋求專業協助，也可撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免在情感的迷霧中獨自承擔風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：網戀女友竟是詐騙劇本 單身男險被騙光畢生積蓄