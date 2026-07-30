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網路找按摩欲買點數卡 台中男險遭詐警民聯手阻攔

中央社／ 台中30日電

台中1名男子日前在網路收到按摩廣告，聯繫後對方稱需先買點數卡驗證身分，他前天到超商要購買，店員發現有異報案，經員警勸說後他才得知自己險遭詐，感謝員警與店員協助避免損失。

台中市警局第五分局今天表示，北屯派出所28日接獲北屯區太原路某家超商報案稱，1名65歲男子欲購買新台幣3000元的APPLE點數卡，疑似遭詐騙請警方前往協助。

經員警到場了解，男子表示日前在網路看到按摩放鬆的廣告，聯繫後對方聲稱怕警察抓違法營業，要求男子前往超商購買APPLE點數，並在指定網頁輸入序號以檢驗身分。

警方再檢視男子手機對話內容，發現都是簡體字，員警向他說明此為典型詐騙手法，且網頁輸入點數序號無法檢驗任何身分，他才得知自己險遭詐騙，並感謝員警與店員協助避免損失。

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