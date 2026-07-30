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中和警多管齊下精準打擊 雙高風險族群詐騙受理件數107件暴減至7件

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和警方透過實體、數位與在地信仰多管齊下，總動員精準打擊，讓雙高風險族群詐騙受理件數，從去年7月高峰期107件，一路遞減至今年1月為60件，到今年7月更大幅銳減降至僅剩 7 件。

面對推陳出新的詐騙手法，新北市中和警分局打破傳統「單向宣導」模式，推動「精準分眾宣導策略」，針對「60歲以上銀髮族」與「29至39歲年輕世代」兩大高風險族群實施客製化宣導。配合媒體、數位社群及宮廟農民曆等多管齊下，轄內詐騙受理案件呈現劇烈下降，從去年7月的高峰期107件，一路遞減至今年1月60件，今年7月受理詐欺案件 更大幅降至僅剩 7 件，降幅高達93.5%，宣導成效展現實質成果。

中和警分局分析，60歲以上長者積蓄較為豐厚且重視人情，極易成為假投資、假檢警與猜猜我是誰等詐騙型態的目標。警方主動深入長輩日常活動的「老人共餐」場合與「里民運動大會」，以面對面的關懷與互動，拆解最新詐騙手法；同時發揮創意，串聯在地3間知名宮廟，將防詐圖文與警語印製於「農民曆」中，精準切中中高齡族群的日常閱讀習慣，打造全方位社區防禦網。

針對29至39歲的年輕與輕熟族群，因資訊接觸管道廣泛且自認為謹慎，但詐騙集團經常結合熱門時事、飆股簡訊與虛擬貨幣包裝手法，稍有一時鬆懈便落入陷阱。中和警方透過推動「百工百業全民防詐宣導」，指派專業防詐宣導團親自深入各大企業的內部會議與員工教育訓練場合，對上班族及從業人員實施客製化宣導，從源頭提升年輕世代的防衛意識。

中和分局長陳宇桓表示，詐騙手法雖隨科技與時事不斷演變，但警方守護市民財產的決心絕不改變。未來中和分局將持續深化與「百工百業」及在地基層社區的連結，擴大高精準度的宣導覆蓋率。警方同時提醒民眾，凡接獲標榜「高獲利、穩賺不賠」的投資訊息，或要求匯款、交付帳戶等可疑要求，請務必恪守「一聽、二掛、三查證」原則，並可隨時撥打 165 反詐騙諮詢專線或 110 報案專線求證，共同維護安全宜居的生活環境。

新北市中和警方透過實體、數位與在地信仰多管齊下，總動員精準打擊，讓雙高風險族群詐騙受理件數，從去年7月高峰期107件，至今年7月大幅下降僅剩7件。圖／警方提供
新北市中和警方透過實體、數位與在地信仰多管齊下，總動員精準打擊，讓雙高風險族群詐騙受理件數，從去年7月高峰期107件，至今年7月大幅下降僅剩7件。圖／警方提供

新北市中和警方透過實體、數位與在地信仰多管齊下，總動員精準打擊，讓雙高風險族群詐騙受理件數，從去年7月高峰期107件，至今年7月大幅下降僅剩7件。圖／警方提供
新北市中和警方透過實體、數位與在地信仰多管齊下，總動員精準打擊，讓雙高風險族群詐騙受理件數，從去年7月高峰期107件，至今年7月大幅下降僅剩7件。圖／警方提供

新北市中和警方透過實體、數位與在地信仰多管齊下，總動員精準打擊，讓雙高風險族群詐騙受理件數，從去年7月高峰期107件，至今年7月大幅下降僅剩7件。圖／警方提供
新北市中和警方透過實體、數位與在地信仰多管齊下，總動員精準打擊，讓雙高風險族群詐騙受理件數，從去年7月高峰期107件，至今年7月大幅下降僅剩7件。圖／警方提供

新北市中和警方透過實體、數位與在地信仰多管齊下，總動員精準打擊，讓雙高風險族群詐騙受理件數，從去年7月高峰期107件，至今年7月大幅下降僅剩7件。圖／警方提供
新北市中和警方透過實體、數位與在地信仰多管齊下，總動員精準打擊，讓雙高風險族群詐騙受理件數，從去年7月高峰期107件，至今年7月大幅下降僅剩7件。圖／警方提供

詐騙集團 詐騙 中和

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