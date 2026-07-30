從一張空頭支票開始 她1年騙走牌搭子上億被判6年 還得全部吐還

鄭姓女子2016年間見牌搭子家中小有財力，購得空頭支票後填載9億5千萬元，存入銀行帳戶遭退票，她以立可帶塗銷後變造存摺，誆稱欠款而遭凍結，陸續向對方借款，還謊稱物色農地變更建地後大撈一筆，詐騙對方共計1億1552萬元，鄭女被判應執行6年，再判應給付對方1億餘元。

檢方起訴，鄭女因打麻將認識對方，見其家中經商小有財力，2016年8、9月間，透過報紙廣告向不明男子購得空頭支票1張，並同年9月間自行填載面額9億5千萬元後存入名下銀行帳戶內，再該筆交易退票字樣以立可帶塗銷後變造存摺。

她持變造後存摺赴對方家中，誆稱該款項因欠稅遭凍結無法支用，要求借款30萬元繳納稅金，待解除凍結後將付與500萬元，使對方陷於錯誤，即向姊姊借款30萬元，並由姊夫陪同至銀行提領現金後轉交。

她再向對方謊稱尚需60萬元繳稅金才能解除鉅款凍結，致對方再與姊夫至銀行提領40萬元，連同自配偶帳戶內提領20萬元，共計60萬元一併轉交她。

她食髓知味又佯稱曾與地方人士等人投資購買農地變更地目為建地，因事件涉及不法，她遭判刑5年多，地方人士當時答應要給她60億元安家費，在受刑時認識的教誨師是退休檢察官、律師，正在協助向國家申請支付命令以返還該筆60億元。

她謊稱，因申請過程須繳納規費及公關費用等，若對方配合提供資金，待順利取回即可分得1億4000萬元，惟為確保領得60億元時須有債務往來證明，對方分別開立面額分別為316萬元及1億4千萬元共2張本票給她，並於交付211萬元與被告。

然而，她誆稱律師可將該筆60億元變成660億元，後續增加為7000至8000億元，甚至可增加為1兆5762億元，屆時對方可以分得3700餘億元，並以須繳交完成支付命令所需執行費、稅金、行賄相關人員等不實理由，或威脅對方已涉犯洗錢，若未支付相關行賄款項，全家將遭逮捕判刑。

同時，她為能向對方騙取更多金錢，又另行杜撰其先前投資事涉不法農地，事後變更為建地獲利一事，但須要付款予地主買入土地。

據統計，鄭女自2016年9月至2017年12月間，共計詐騙對方現金共計9415萬元、已兌現支票共計2137萬元，計1億1552萬元，另她已返還詐得款項中900萬元。

鄭女坦承犯行，法官認她犯詐欺取財、偽造私文書及行使變造私文書等共10罪，得易科罰金部分應執行1年10月，另不得易科罰金部分應執行6年。民事部分，法官再判她應給付對方1億652萬元。