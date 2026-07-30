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靈骨塔收購詐騙連環套 高雄警破獲詐團5男女

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市刑警大隊破獲假借「高價收購靈骨塔位」名義行騙的連環詐騙案。郭姓男子涉嫌在高雄市三民區設立門市，以高價收購靈骨塔位為誘餌，吸引持有塔位的民眾上門，再佯稱已有買家欲購買，要求被害人須加購其他生前契約、永久使用憑證等商品，才能完成交易，導致被害人一再投入資金，最終交易卻遲遲未成交，要求退款也遭百般刁難，直到拒絕退款才驚覺受騙。

高雄市刑警大隊偵查第五隊今天表示，目前已知至少4名被害人受騙，財損逾300萬元。

警方指出，這個集團以郭姓男子（32歲）為首，對外聲稱「高價收購靈骨塔位」，鎖定持有靈骨塔位的民眾，聲稱只要加購附生前契約、永久使用憑證等商品，即可順利完成高價交易，讓被害人誤信後不斷加碼購買。

被害人察覺有異，要求解約退款時，集團則以「須預約填寫退款申請書並敘明理由」拖延，當被害人提出申請後，卻又以「僅限實體店面購買7日內申請退款」拒絕退款，令被害人損失損失不貲。

警方據報，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，7月中旬直搗高雄市三民區嫩江街郭男的門市，查扣電腦主機及現金129萬元等物證，逮捕郭男與旗下成員蔡姓（34歲）、謝姓（24歲）、郭姓（31歲）3男子及徐姓女子（36歲）等5人到案。

警方表示，警詢後，將全案依詐欺、業務侵占及違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

警方直搗郭姓男子在高雄市三民區的門市，查扣相關涉詐證物。記者林保光／翻攝
警方直搗郭姓男子在高雄市三民區的門市，查扣相關涉詐證物。記者林保光／翻攝

警方直搗郭姓男子在高雄市三民區的門市，查扣相關涉詐證物。記者林保光／翻攝
警方直搗郭姓男子在高雄市三民區的門市，查扣相關涉詐證物。記者林保光／翻攝

警方直搗郭姓男子在高雄市三民區的門市，查扣相關涉詐證物。記者林保光／翻攝
警方直搗郭姓男子在高雄市三民區的門市，查扣相關涉詐證物。記者林保光／翻攝

靈骨塔 高雄 詐騙

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