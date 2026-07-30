點進臉書「免費申請援助金」婦人險被騙 豐原超商通報警勸阻

台中豐原一名婦人日前誤信臉書「免費申請援助金」廣告並點進後，依詐騙集團指示到超商準備寄送金融提款卡，超商店員查覺有異，立即透過警方建置的「QR Code快速報案」機制通報。豐原警分局翁子派出所員警迅速到場勸阻，及時拆穿詐騙話術，成功阻止婦人受騙，避免她行動電話卡及金融帳戶淪為詐騙集團犯罪工具。

豐原警分局翁子派出所警員施鎮濠、洪瑞鴻本月27日下午接獲豐原區豐勢路一段超商報案，有民眾疑似遭遇詐騙，店員已透過「QR Code快速報案」機制請求警方協助，員警立即趕赴現場。

69歲林姓婦人在臉書看到可「免費申請援助金」的廣告連結，加入LINE與對方聯繫，依指示到超商欲寄送金融提款卡。她沒有提款卡，詐團改要求購買行動電話SIM卡再寄出。超商店員協助操作寄件時，發現其LINE對話內容疑似為詐騙手法，立即掃描QR Code通報警方到場。

員警到場後，向林婦說明詐騙集團常以假援助金、假補助等名義，誘騙民眾交付提款卡、金融帳戶或SIM卡，作為洗錢及人頭工具使用。林婦聽聞後才驚覺受騙，立即停止寄件，成功保住財物，也避免自身資料及電話門號遭詐團利用。

翁子派出所所長丁鵬揚表示，警方持續推動金融機構及超商「QR Code快速報案」機制，讓第一線行員及店員發現疑似詐騙案件時，能在最短時間內通報警方到場協助，大幅縮短報案流程，提高攔阻效率。警方呼籲，遇網路宣稱可申請補助、援助金或要求交付提款卡、帳戶資料、SIM卡等情形，均應提高警覺，切勿依指示操作，如有疑問可撥打110或165反詐騙專線查證，以免落入詐騙陷阱。