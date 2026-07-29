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中檢擴大「可疑帳戶預警中心」 檢警金聯手阻斷詐騙金流1.1億元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

為落實打詐綱領2.0，台中地檢署今日宣布擴大「可疑帳戶預警中心」業務，攜手警方與金融機構建立「異常交易通報平台」。透過「銀行即時通報、檢警迅速介入」機制，賦予第一線行員通報免責權。此舉不僅延續首階段攔阻逾1.1億元詐欺款項的成效，更展現跨域合作、強力溯源打擊詐騙水房的決心，全面守護民眾財產安全。

台中地檢署在台高檢署指導下，在今日下午召開「可疑帳戶預警中心擴大業務會議」。會議由中檢檢察長洪家原主持，邀集台高檢署、臺中市刑大，以及臺中銀行、臺灣銀行、中國信託等多家轄內金融機構與公會代表共同與會，研商異常交易查處機制。

會議報告指出，預警中心自2024年10月成立第一階段機制以來，截至今年年6月底止，共接獲通報979個涉詐帳戶，成功攔阻1億1910萬餘元，並凍結帳戶餘額近1197萬元，即時阻斷詐騙金流成效卓越。

為擴大戰果，台中地檢署進一步啟動第二階段業務，建立「異常交易通報平台」。依據相關防詐法令，第一線金融從業人員辦理業務時，若發現帳戶有異常頻繁等疑似不法交易，可在免除保密義務及民事責任之法律保障下，填具通報單交由市刑大即時查處；若具向上溯源必要，警方將報請檢察官指揮偵辦，大幅縮短行政流程，提升查緝效率。

洪家原強調，詐騙集團常利用大量人頭帳戶及資金水房迅速轉移犯罪所得，增加追查困難。透過此新型偵辦模式結合檢、警、金三方資源，在犯罪初期即時辨識異常並介入查處，將有助於保存犯罪所得，進而瓦解幕後洗錢組織。

台中地檢署呼籲，防詐有賴金融機構落實交易監控，民眾若遇涉及投資、網購或假冒親友等可疑訊息，切勿任意匯款或交付帳戶，請撥打165反詐騙專線查證。未來將持續深化跨域合作，強化源頭預警能量，建構更綿密的防詐安全網。

台中地檢署今日宣布擴大「可疑帳戶預警中心」業務，攜手警方與金融機構建立「異常交易通報平台」。圖／中檢提供
台中地檢署今日宣布擴大「可疑帳戶預警中心」業務，攜手警方與金融機構建立「異常交易通報平台」。圖／中檢提供

金聯 詐騙 帳戶

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