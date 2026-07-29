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72歲獨居包租婆遇網友噓寒問暖...以為是黃昏戀要投資3萬6 警喚醒她

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

72歲薛姓婦人丈夫過世後，獨居在台南市安平區的透天別墅，近日她在網路上遇到一名自稱外商主管的網友，對方稱想跟她「共度餘生」，邀請她一起投資生意；薛婦昨天心動前往超商要購買3萬6千元的蘋果點數卡，所幸店員報警，員警費盡唇舌才讓她相信遇到詐騙歹徒。

薛姓婦人子女都已長大成人，未與她同住，她有房子在收租，加上丈夫遺留下來的財產，是經濟狀況無虞的包租婆；近日她在LINE上認識自稱是外商主管、帳號使用年長華人男性照片的網友，對方天天問候、噓寒問暖、頻頻示好，薛婦以為遇到黃昏戀情，對方還稱未來想跟她在一起。

薛婦見網友傳訊「你對我來說是最珍貴的」、「我全心全意地珍惜你」，十分心動，對方表示最近在經營網購平台，事業已逐漸上路，邀請薛婦投資，保證可以獲利；薛婦信以為真，昨天傍晚5時許前往光州七街附近的超商要購買3萬6千元的蘋果點數卡。

店員見薛婦要買點數卡，詢問是要玩什麼遊戲，還是小孩要使用，薛婦答不出來；店員研判有異，邊與薛婦聊天邊使用南警「無聲報案簡訊QR Code」系統，轄區第四警分局育平派出所獲報，副所長曾啟銘、警員劉仲德、吳科儒及實習生鄭至斌立即趕往。

薛婦見到警察，堅稱沒有被騙，表示是要投資朋友生意，不希望警察多管；員警說明詐騙集團常利用網路交友建立信任，再以投資、創業等名義，誘騙民眾購買點數卡或匯款，費盡唇舌近一個小時。員警詢問薛婦，如果對方真的是外商主管，可否用薛女手機打過去？

當員警表示，只要確認身分，並且是真的外商公司，警察就不再插手；薛婦同意，按下Line通話鍵，對方接起電話，詢問是否購買點數遇到問題，此時員警將電話接過，表明是警察，希望對方告知姓名、公司名稱、聯絡電話，該帳號果然立即掛斷電話。

薛女見再也無法撥通，聲稱要與她「共度餘生」的網友消失無蹤，才意識到遇到詐騙；員警告知，薛女是遇到假交友結合假投資詐騙手法，她感謝警方與店員協助保住財產。分局提醒，若網友要求購買點數卡、匯款或投資，務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

72歲薛姓婦人獨居在台南市安平區的透天別墅，近日她在網路上遇到一名自稱外商主管的網友，同意要配合購買3萬6千元的蘋果點數卡。圖 ／民眾提供
72歲薛姓婦人獨居在台南市安平區的透天別墅，近日她在網路上遇到一名自稱外商主管的網友，同意要配合購買3萬6千元的蘋果點數卡。圖 ／民眾提供

72歲薛姓婦人獨居在台南市安平區的透天別墅，近日她在網路上遇到一名自稱外商主管的網友，同意要配合購買3萬6千元的蘋果點數卡。圖 ／民眾提供
72歲薛姓婦人獨居在台南市安平區的透天別墅，近日她在網路上遇到一名自稱外商主管的網友，同意要配合購買3萬6千元的蘋果點數卡。圖 ／民眾提供

獨居 詐騙

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