新北女跨168公里赴彰化提款 警銀聯手保住37萬元

新北市34歲陳姓女子日前接獲詐騙集團假冒檢警來電，謊稱她涉入重大刑案，要她跨168公里來彰化市提領37萬元現金，作為「法院公證款」來證明清白，陳女深信不疑，準備提款時，被銀行行員及員警識破，才保住積蓄 。

彰化分局中正派出所警員陳柏辰、孫瑋君日前巡邏時，接獲國泰世華銀行彰美分行通報，趕往了解，陳女稱家人住院急需醫藥費才領錢。但員警見她提款時神情緊張、說詞可疑，詢問她的家人住院相關細節時，陳女無法清楚回答，且持續透過手機與不明人士聯繫，警方研判其疑遭詐騙。

經員警耐心勸說，陳女終於交出手機供查驗，警方隨即發現LINE隱藏聊天室內留有詐騙集團對話紀錄，當場拆解「假檢警」詐騙手法，成功阻止陳女交付款項，保住37萬元積蓄。

彰化分局提醒，檢警機關絕不會透過電話要求民眾提領現金、交付「公證款」或匯入所謂安全帳戶。如遇疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。