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誤信網戀女友代辦美金返台 彰化男險匯50萬遭警銀聯手阻詐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市一名60多歲謝姓男子日前透過網路認識LINE暱稱「琳琳」的女網友，對方以協助將美金運回台灣為由，要求先支付「本票手續費」，並誘導謝男匯款50萬元，員警接獲行員通報趕到勸說，才讓謝男保住50萬元積蓄。

彰化警察分局民族路派出所警員卓穎渝、楊昌諭在巡邏時，接獲中國信託銀行彰化分行行員通報，稱有男子欲匯款50萬元至他人帳戶，疑似遭詐騙，需警方到場協助查證。

兩名警員趕到銀行，獲知謝男稱日前透過網路認識一名LINE暱稱「琳琳」女網友，雙方互動一段時間後，對方聲稱欲將美金運回台灣，並傳送一張「本票」截圖，表示需先支付手續費50萬元，才能完成相關程序。

謝男依指示前往銀行辦理匯款時，行員發現他的手機內的「本票」照片疑似偽造，立即通報警方協助。經警方到場查證並說明這是常見的「假交友、真詐財」詐騙手法後，謝男才驚覺受騙，當場取消匯款，成功保住50萬元積蓄。

彰化警分局提醒，詐騙集團常透過網路交友建立信任，再以手續費、保證金或海外資金解凍等名義要求匯款。民眾若遇到「未曾見面就談錢」或「要求先匯款才能領款」等情況，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110查證，以免落入詐騙陷阱。

彰化市一名60多歲謝姓男子陷入<a href='/search/tagging/2/網戀' rel='網戀' data-rel='/2/142298' class='tag'><strong>網戀</strong></a>，對方以協助將美金運回臺灣為由，要求先支付「本票手續費」，並誘導謝男匯款50萬元，員警接獲行員通報趕到勸說，才讓謝男保住50萬元積蓄。圖／警方提供
彰化市一名60多歲謝姓男子陷入網戀，對方以協助將美金運回臺灣為由，要求先支付「本票手續費」，並誘導謝男匯款50萬元，員警接獲行員通報趕到勸說，才讓謝男保住50萬元積蓄。圖／警方提供

彰化 網戀 詐騙

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