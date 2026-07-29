7旬翁遭「正妹網友」假投資詐騙540萬 車手被逮辯科技業員工

新北市7旬陳姓老翁上網交友遇詐騙集團假冒「正妹」，慫恿投資基金、黃金及虛擬貨幣，陸續當面交付共540萬元給詐團車手，又相約台北市街頭面交30萬元，警方巡經發現逮捕取款的林姓男子，依詐欺罪、洗錢防制法移送。

警方調查，77陳姓老翁住新北汐止區，去年9月在臉書結識女網友加入LINE好友，對方每天噓寒問暖，聊天一段時間取信後，介紹投資基金、黃金、虛幣，稱高獲利、穩賺不賠，陳依指示在北市內湖科技園區一帶面交6次共540萬元給車手。

詐團與陳相約本月14日晚間在內湖瑞光路面交30萬元，陳開車抵達停放路旁，61歲林姓男子到場取款，員警巡邏經過發現兩人站在車尾點交大筆鈔票，形跡可疑上前盤查，了解案情後逮捕林，將兩人帶回內湖警分局文德派出所。

林曾因詐欺案被查獲，他稱上臉書求職科技公司收款工作，不知是詐騙，首次取款就被逮。警方查扣現金30萬元，從林身上搜扣3千元、手機及偽造收據，詢後移送，追查其他車手及上手。

陳姓老翁上網交友遇詐騙集團假冒「正妹」，慫恿投資基金、黃金及虛擬貨幣騙走540萬元，又相約台北市街頭面交30萬元，警方巡經逮捕取款的林姓男子。記者李奕昕／翻攝