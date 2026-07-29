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AI 變臉、聲音複製成詐騙利器 104高年級推防詐實戰課

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI技術不斷發展，也讓詐騙手段更加以假亂真。104人力銀行旗下品牌「104高年級」指出，台灣6月詐騙財損高達47億元，面對愈來愈逼真的AI詐騙，過去依靠陌生電話、可疑連結判斷真偽的防詐方式，已難以因應新型態騙局。

不點擊陌生連結、不接聽陌生來電就能防詐的時代已經過去。104高年級講師、那個數位有限公司執行長AJ老師指出，近年詐騙集團已全面導入AI技術，不僅能利用聲紋複製技術模仿親友聲音，也能透過Deepfake深度偽造技術，在LINE視訊通話中快速換臉，使民眾即使接到熟人來電或看見熟悉面孔，也未必能立即辨別真假。

過去常見的防詐觀念，多半是避免點擊陌生連結、不接陌生電話；但隨著詐騙者能冒充親友，甚至傳送看似可信的投資訊息，傳統依靠常識與直覺判斷的防線逐漸失效。AJ老師提醒，收到親友求助、借款或投資訊息時，不能只憑聲音與畫面判斷，仍須透過其他管道交叉確認。唯有升級自己的「防護系統」，才能避免畢生積蓄化為烏有。

為此，104高年級將於8月7日舉辦「識破AI詐騙」直播講座，從生活中最常遇到的情境出發，拆解詐騙集團的運作手法，帶領學員看懂AI如何包裝假音訊與假視訊。同時，課程也將「手把手」示範如何善用現有的免費AI工具，快速分析來路不明的訊息。

104高年級指出，當遇到可疑狀況時，不再只能慌張猜測，而是能冷靜運用科技工具驗證真偽識破騙局。唯有升級自己的「防護系統」，才能避免畢生積蓄化為烏有。

人力銀行 詐騙集團 老師

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