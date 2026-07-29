廉政署、土銀攜手研討誠信經營 強化金融機構廉潔風氣

為強化金融從業人員的誠信意識與法遵文化，厚植金融機構的廉潔風氣，法務部攜手臺灣土地銀行昨舉辦「2026年金融從業人員誠信躍升研討會」，邀請財政部、金融監督管理委員會、國內各大公股行庫、金融公(協)會、大專院校金融相關科系學生與銀行從業人員約2百餘人參加，針對「金融倫理」與「誠信經營」等議題意見交流。

廉政署表示，研討會主軸為「厚植誠信文化守護金融信任」，金融業在數位浪潮下面臨的倫理風險挑戰，跨域交流、深入討論如何建構數位金融防詐與廉政治理等重要議題；台北大學金融與合作經營學系教授兼商學院院長黃啟瑞，及銘傳大學金融科技創新研究中心執行長李智仁，分別演講「誠信經營與永續金融」及「金融科技與倫理風險」。

此外，工商時報執行副總編陳駿逸輯擔任主題座談主持人，金管會銀行局長童政彰、Gogolook共同創辦人董事長鄭勝丰、土地銀行副總經理程佩瑜及執行長李智仁等人，從金融監理、科技創新、防詐策略及銀行實務等面向，深入探討數位金融時代的廉政治理與風險因應。

法務部常務次長馮成致詞表示，數位金融快速發展帶來新契機和便利服務，也伴隨「跨境詐欺與洗錢防」制等新型態金融犯罪，考驗金融機構的應變能力與風險韌性，「誠信和專業倫理應成為每一位金融從業人員的價值信念」，法務部將持續透過跨部會、跨域合作共築聯防體系，致力打造廉能透明且具有韌性的金融治理環境。

財政部政務次長阮清華指出，在全球積極實ESG浪潮下，「誠信經營」已從傳統的道德規範，躍升為金融機構強化治理效能、接軌國際及維持核心競爭力的關鍵金鑰。公股行庫肩負穩定金融市場的重要使命，應率先落實誠信治理，財政部積極健全各項監管機制，持續協助公股行庫落實穩健營運，發揮金融支援實體經濟的重要能量。

法務部攜手臺灣土地銀行昨舉辦「2026年金融從業人員誠信躍升研討會」，針對「金融倫理」與「誠信經營」等議題意見交流。圖／廉政署提供