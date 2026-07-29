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50分鐘線上實戰教學　104高年級舉辦「識破AI詐騙」防詐實戰講座

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

不點擊陌生連結、不接聽陌生來電就能防詐的時代已經過去。AI快速發展，詐騙手段假以亂真，面對眼見不一定為憑的AI詐騙時代，104高年級將於8月7日舉辦「識破AI詐騙」直播講座，邀請104高年級講師、那個數位有限公司執行長AJ 老師，用50分鐘帶領學員識別AI包裝假聲音與假畫面，並透過實戰演練學習運用免費AI工具，快速分析真偽「用AI打敗AI詐騙」，協助大眾建立科技防詐防護網。

104 高年級AJ老師指出，在AI 時代，近年詐騙集團全面導入AI技術，詐騙手法大翻新，不僅能利用AI聲紋複製技術與Deepfake深度偽造換臉技術，完美複製親友的聲音，甚至連LINE上的視訊通話都能一秒「換臉」。當無法再依賴「常識」與「直覺」防詐，收到看似熟人的求助、或是親友傳來的投資訊息時，唯有升級自己的「防護系統」，才能避免畢生積蓄化為烏有。

104 高年級將在8月7日舉辦「識破AI詐騙」直播講座，有別於一般防詐常停留在政令宣導，104高年級講師AJ老師將從生活中最常遇到的情境出發，拆解詐騙集團的運作手法，帶領學員看懂AI如何包裝假音訊與假視訊。同時，課程也將「手把手」示範如何善用現有的免費AI工具，快速分析來路不明的訊息。當遇到可疑狀況時，不再只能慌張猜測，而是能冷靜運用科技工具驗證真偽識破騙局。

面對眼見不一定為憑的AI詐騙時代，104高年級將於8月7日舉辦「識破AI詐騙」直播講座。圖／104人力銀行提供
面對眼見不一定為憑的AI詐騙時代，104高年級將於8月7日舉辦「識破AI詐騙」直播講座。圖／104人力銀行提供

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