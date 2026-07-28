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嘉縣警追詐團金流 揪出知名冷錢包技術長涉洗錢判5月

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

詐騙集團洗錢手法日新月異，嘉義縣警方追查一起詐欺案件金流時，意外查出一名知名虛擬貨幣冷錢包品牌技術長，涉嫌以「虛擬貨幣借貸」名義協助詐團洗錢，由於該品牌冷錢包設備被國內多個司法機關用來保存虛擬貨幣證物，技術長遭判刑5個月，震撼區塊鏈及執法圈。

嘉義縣警察局表示，日前偵辦詐欺案件時，發現有集團利用虛擬貨幣進行高額洗錢，循線分析金流後，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，發現集團以「虛擬貨幣借貸」包裝交易，實際上卻替詐騙所得漂白資金，藉由虛擬貨幣多次轉移，增加警方追查難度。

警方查出，涉案主嫌竟是某知名冷錢包品牌技術長，協助處理高達8萬8053.7顆泰達幣（USDT）洗錢交易，案發後涉嫌刪除相關紀錄滅證，新北地方法院日前依洗錢罪判處技術長及同夥各有期徒刑5個月，併科罰金10萬元，並宣告沒收、追徵相關洗錢財物。

嘉義縣警察局長古瑞麟說，近年詐騙集團利用虛擬貨幣跨境、匿名及轉移快速等特性洗錢，再以投資、借貸、代操等名義吸引民眾參與，請民眾務必提高警覺，將持續追查虛擬貨幣犯罪，從源頭斬斷洗錢管道，如遇可疑情形，可撥打165反詐騙專線或110查證。

嘉義縣警察局追查詐團金流，揪出知名冷錢包技術長涉洗錢，判處有期徒刑5個月，併科罰金10萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局追查詐團金流，揪出知名冷錢包技術長涉洗錢，判處有期徒刑5個月，併科罰金10萬元。記者黃于凡／攝影

嘉義縣警察局追查詐團金流，揪出知名冷錢包技術長涉洗錢，判處有期徒刑5個月，併科罰金10萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局追查詐團金流，揪出知名冷錢包技術長涉洗錢，判處有期徒刑5個月，併科罰金10萬元。記者黃于凡／攝影

洗錢 嘉義 詐騙集團

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