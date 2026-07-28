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稱裝潢款改口借友人周轉 台中婦郵局匯30萬險遭詐

中央社／ 台中28日電

台中林姓婦人日前到郵局欲匯款新台幣30萬元稱做為住家裝潢用，經行員發現有異報案，員警到場她又改口是借友人周轉，在警方勸導並舉出相關案例後，她才相信自己險遭詐，取消匯款。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所警方22日上午9時多，接獲轄內太平郵局行員報案稱，有婦人欲轉帳大額存款疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，50多歲的林姓婦人稱欲匯款到廠商指定帳戶，做為住家裝潢之用，警方便請林婦提供相關單據供確認，她又改口是熟識友人的私人裝潢公司，因對方目前急需現金周轉，便先行支付款項供應急之用。

警方見林婦不願透露相關細節，且帳戶名稱又與她提到的友人姓名不符，研判她遭到詐騙集團教導規避警方及行員關懷提問。經員警向林婦說明類似詐騙手法並解釋及印證，她才發現自己恐遭詐騙，最後決定放棄匯款，並向警方與行員致謝。

郵局 台中市 新台幣

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