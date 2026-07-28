國內知名壽險公司新光人壽由董事長魏寶生代表，正式與刑事警察局局長邱紹洲簽署反詐騙合作備忘錄。圖：刑事局提供

面對日益猖獗且手法不斷翻新的詐騙犯罪，台灣壽險業與執法機關發起跨界聯防。國內知名壽險公司新光人壽，今（28）日由董事長魏寶生代表，正式與刑事警察局局長邱紹洲簽署反詐騙合作備忘錄。

刑事局局長邱紹洲與新光人壽董事長魏寶生簽署簽署反詐騙合作備忘錄。圖：刑事局提供

刑事局提到，此次雙方強強聯手，為壽險業深化公私協力、落實企業社會責任的指標性合作。未來雙方將結合刑事局第一線的最新詐騙樣態大數據，以及新光人壽深耕全台的百萬保戶通路與服務網路，針對「高齡族群精準防詐」及「異常交易科技預警」展開全方位合作，旨在從源頭阻斷詐騙，為國民財產安全築起最堅固的金融防線。

近年詐騙集團常將目標鎖定持有固定資產或退休金的老年族群，甚至誘騙保戶進行保單借款、解約以騙取高額資金。魏寶生於簽署儀式上強調，保險是守護家庭的最後一道防線，防詐更是刻不容緩的社會責任。很多長輩一輩子的退休金，可能因為一通詐騙電話就付諸流水。新光人壽一直以來視保戶的資產安全為最高原則。這次與刑事局簽署MOU，就是要將警方最即時、最前線的防詐數位情資，直接融入新光人壽的臨櫃服務與內控機制中。要讓每一位業務員、每一位臨櫃人員都成為防詐守門員，在詐騙發生前就成功攔阻。

邱紹洲亦指出，打擊詐騙不能只靠警察抓人，更需要金融與壽險業在前端進行攔阻。新光人壽長年深耕台灣、具備龐大的通路能量，這次主動與警方簽署MOU，展現了極高的企業ESG韌性與公眾守護決心。

此次MOU簽署的核心亮點，聚焦於雙方未來將落實的四大防詐具體合作主軸，將反詐行動落實到制度與日常。第一，高齡族群精準宣導，針對詐騙高風險的銀髮族群，由刑事局提供最新詐騙手法案例（如假檢警、投資詐欺），結合新光人壽全臺業務據點與高齡關懷活動，進行深入社區的精準防詐識詐宣導；第二，異常交易科技預警，評估導入刑事局提供的詐騙犯罪態樣大數據，優化新光人壽內部的防詐警示系統。針對保單異常解約、大額異常借款或頻繁變更約定帳戶等可疑徵候，進行即時預警與關懷攔阻；第三，第一線臨櫃關懷演練，結合警方實務經驗，定期對新光人壽第一線臨櫃行政人員與業務人員進行防詐教育訓練與情境演練，提升對受騙保戶異常神態與言行的敏感度；第四，情資即時通報聯防，建立新光人壽與刑事局的直接通報管道，一旦發現疑似遭詐騙之個案，立即啟動應變機制，結合警方力量介入協助，搶在黃金時間內保住保戶血汗錢。

隨著此次反詐騙MOU的圓滿簽署，新光人壽與刑事局將正式開啟「公私協力、聯手阻詐」的新里程碑，雙方將持續交流防詐情資，優化防禦機制，轉化為守護全民資產最安心的堅實力量。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局與壽險業攜手反詐 築起穩固金融防線