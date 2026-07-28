「QR Code快速報案」機制發揮成效 豐原警、銀與超商及阻詐

台中市豐原警分局推動金融機構及超商「QR Code快速報案」機制發揮成效，本月23日2小時內，豐東派出所接獲銀行及超商透過QR Code通報二件疑似詐騙案件，警方迅速到場勸阻，成功攔阻被害人被騙錢。

當天上午10時38分，33歲陳姓女子到豐原區圓環東路某銀行臨櫃提款，詢問行員其帳戶為何遭取消自動化交易功能。行員查詢交易紀錄時，發現陳女近期曾匯款至某虛擬貨幣平台，進一步關懷後得知，她透過IG看到求職的一頁式廣告，加入對方LINE，向對方應徵操作人員職缺後，再依指示註冊指定網站帳號、提供個人帳戶操作，後續帳戶卻遭限制僅能臨櫃交易，行員察覺情況有異，立即透過QR Code通報警方。

豐東派出所警員涂育萱、楊佳霈到場了解後，向陳女說明這是常見的「假求職」結合虛擬貨幣詐騙手法，陳女才驚覺受騙，成功保住準備提領的1萬1千元。

當天上午11時，豐原區南陽路一家超商店員也發現67歲劉姓婦人持手機條碼準備購買點數2萬元，由於金額偏高，主動關懷並查看手機對話內容，發現疑點後立即掃描QR Code報案。

警方到場後查出，劉婦透過LINE認識一名網友，對方以提供彩券明牌為由，先讓她小額中獎取得信任，隨後要求以手機條碼支付2萬元作為獎金分紅。警方當場說明，這是典型「假彩券、真詐財」手法，詐騙集團先以小額獲利誘騙，再要求支付更高金額。劉婦在警方及店員勸說下打消付款念頭，順利保住2萬元。

豐東派出所長賴漢昌表示，警方持續推動金融機構及超商「QR Code快速報案」機制，讓第一線行員、店員發現疑似詐騙時能在最短時間內即時通報，縮短報案流程，協助警方第一時間到場勸阻。