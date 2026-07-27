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婦女遭詐626萬元 車手辯稱不知詐團用網路詐騙被判刑1年9月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田中鎮一名投資詐騙被害人在民國113年陸續交付626萬元，最後一次200萬元因車手被捕而保住血汗錢，其中王姓車手擔任第二次的取款100萬元，彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年9月。可上訴。

判決書表示，身分不詳暱稱「米尼」、「永和豆漿」、「專科經理維謙」、「忍者」等人成立的詐欺集團，招攬王男與吳姓女子、張姓女子、陳姓男子加入。田中鎮這名被害人民國113年6月瀏覽臉書投資廣告，點擊後加入LINE群組「路博邁」，自同年7月到10月匯款1次、面交7次合計626萬元給詐團，最後一次面交200萬元被警方循線查獲。

檢警調查，王男負責第二次取款，金額為100萬元，吳女（另行審結）、陳男（已審結）、張女（已審結）合計各取款30萬元、40萬元、135萬元，闕姓車手（已被提起公訴）面交200萬元被查獲。除200萬元保住，其餘款項由車手交給收水手，流向不明。王男對犯行自白不諱，但表示不知詐團是用網路詐騙。

彰化地院審酌，王男擔任面交車手工作，使被害人受有損害，也增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員的困難，嚴重危害社會治安及財產交易安全，行為實值非難，並審酌他坦承犯行，未與被害人達成和解，及大學畢業的智識程度、家庭生活、尚欠銀行160萬元等一切情狀，量處如主文所示之刑。

王姓車手坦承到彰化縣田中鎮取款100萬元，彰化地方法院判處他有期徒刑1年9月。記者簡慧珍／攝影
王姓車手坦承到彰化縣田中鎮取款100萬元，彰化地方法院判處他有期徒刑1年9月。記者簡慧珍／攝影

詐團 詐騙 車手

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