投資詐騙面交540萬元 追加200萬元幸被攔下 慣犯車手判刑曝

江姓男子去年加入詐欺集團擔任向車手收取贓款的收水手，到彰化縣北斗鎮某加油站公廁拿現金200萬元，被接獲情資的員警一舉逮捕江男和吳姓車手、吳姓監控手。彰化地方法院審結江男犯行，依犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑2年10月，罰款6萬元。可上訴。

判決書指出，江男多次加入詐團當車手、收水手，去年10月再度加入HOG CHENG HO、吳威仁、通訊軟體Signal暱稱「。WeiWei」、「Wow Wo」及通訊軟體Facetime暱稱「阿翔」、「與你飛翔」等人組成的欺詐集團。

詐團設立LINE投資群組「一路長虹30」，誘騙彰化縣北斗鎮一名被害人加入群組後下載「安泰證券」APP進行投資，保證獲利、穩賺不賠，被害人深信不疑，陸續面交合計540萬元給其他車手，又約定去年10月間交付200萬元「加碼投資」。

吳姓車手（彰化地院另案判決）接受「。WeiWei」指示，假裝是安泰證券收款員，到北斗鎮向被害人拿200萬元後放在北斗鎮某加油站公廁，吳威仁（彰化地院另案判決）接受「與你飛翔」指示全程監控，江男接受「阿翔」指示到公廁取款。警方接獲報案，加油站公廁周邊疑似有車手，趕往一口氣逮捕3人。

彰化地院審酌，江男多次另犯其他錢、共同加重詐欺案經偵查和審理甚至判決，竟仍再犯相似罪質的本案，顯見未能悔改並記取教訓，再參酌他坦承犯行的犯後態度，及家庭生活、經濟等一切情狀，量處如主文所示之刑。