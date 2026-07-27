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桃園婦信算命險匯13萬「消災」警銀聯手識破成功阻詐

桃園電子報／ 桃園電子報

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警方到場協助，成功攔阻匯款，保住婦人辛苦積蓄。圖：讀者提供

桃園市一名68歲石姓婦人日前因看了電視算命廣告，加入詐騙集團提供的通訊軟體LINE帳號，對方以「改命過關」、「消災解厄」等話術，要求匯款13萬200元作為「消災解厄金」。所幸郵局行員機警察覺有異，立即通報警方到場協助，成功攔阻匯款，保住民眾辛苦積蓄。

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對方以「改命過關」、「消災解厄」等話術，要求匯款13萬200元作為「消災解厄金」。圖：讀者提供

楊梅警分局草湳派出所於7月24日下午15時許接獲埔心郵局行員通報，指稱有民眾疑似遭遇詐騙，欲臨櫃提領大筆現金。副所長熊宜龍、警員吳俊憲及洪嘉駿立即趕赴現場了解。經警方關懷詢問，婦人向警方表示，日前於電視上看到算命廣告，便加入LINE帳號與其對談，在提供個人相關資訊後，對方聲稱其命格需「改命過關」，並提供13萬200元消災解厄項目，同時提供一組帳戶告知婦人需要改運可匯款至該帳戶。婦人深信不疑，遂前往郵局準備提領現金匯款。後續郵局人員查詢該帳戶為虛擬帳戶，恐有詐騙疑慮，警方亦詳細向婦人說明，這是詐騙集團藉由製造民眾對命運、健康或家人安危的恐懼，誘騙支付高額費用的詐騙手法。婦人經警方耐心勸說後，終於恍然大悟，打消匯款念頭，成功保住自己的積蓄。

楊梅分局呼籲，利用宗教、命理及改運消災等名義騙取民眾錢財，是詐騙集團詐財的手法之一，民眾切勿輕易相信。但凡遇到要求匯款、購買點數或交付現金等情形，務必提高警覺，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，共同守護自身財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園婦信算命險匯13萬「消災」警銀聯手識破成功阻詐

桃園 郵局 詐騙集團

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