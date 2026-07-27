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免費贈手遊帳號？高雄國中生交SIM卡變詐騙電話 被停話嚇壞父母

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名13歲楊姓國中少年，今年6月24日放暑假前夕，在抖音平台遭詐騙集團以「免費贈送熱門遊戲三角洲行動高級帳號」為誘餌，誘騙少年寄出手機SIM卡，後詐團以其門號撥打欲騙他人，民眾打「165」諮詢，少年手機遭停話，父母始知此事報警。

高雄市刑大經濟組指出，暑假期間，青少年接觸網路遊戲及社群平台的時間大幅增加，也讓詐騙集團有機可乘！

警方指出，一名13歲楊姓國中男生於6月24日，在知名社群平台「抖音（TikTok）」上，遭歹徒以「免費贈送熱門遊戲三角洲行動高級帳號」為誘餌，讓楊姓少年心動下，按照指示操作。

當時歹徒引導楊姓少年加入假冒「Garena官方客服」的LINE帳號，並誆稱「系統認證需要驗證碼及實體卡片」，嘗試騙取學生名下的門號資訊。當時楊姓少年一度察覺有異，但另名歹徒隨即假冒警察身分，聲稱其門號已涉及刑案，若不配合交出證物將會被逮捕移送法辦。

楊男因涉世未深，在歹徒言詞恐嚇的心理壓力下，驚慌失措，最終聽從歹徒指引將手機SIM卡寄出，落入詐騙集團的雙重套路。

詐團利用楊姓少年的手機門號撥打給打算詐騙的民眾，有民眾接到詐騙電話向「165」反詐騙專線諮詢並提供號碼報案，中華電信依規定將少年使用的手機門號停話。

後楊姓少年的父母發現兒子的手機撥不通，詢問下才得知此事，6月30日向警方報案。

警方指出，網路社群如抖音、IG、臉書等標榜「免費贈送遊戲帳號或虛擬寶物」、「代儲低價點數」等訊息，百分之百是詐騙。

警方表示，勿任意點擊不明連結，更不可加入來路不明的「假客服」LINE 帳號；此外，個人重要證件、帳戶、SIM卡，切勿寄出給任何人，警察辦案也不會透過LINE，更不會要求監管財物，呼籲家長與青少年共同提高警覺。

詐團利用虛擬遊戲假詐騙真騙卡手法，警方製作哏圖提醒。圖／高雄市刑大提供
詐團利用虛擬遊戲假詐騙真騙卡手法，警方製作哏圖提醒。圖／高雄市刑大提供

詐騙集團 詐團 高雄市

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