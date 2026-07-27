影／台中女公務員遇「桃花劫」損274萬 車手拜九天玄女託夢勸善仍不聽

台中市黃姓女公務員去年間，透過交友軟體，遭詐騙集團鎖定，被騙加入假投資平台，多次兌換虛擬貨幣，損失274萬元，台中市刑大循線破獲，逮回5人，其中擔任面交車手的李姓男子，家中虔誠供奉「九天玄女」，自稱曾獲神明託夢勸誡「不要再做壞事」，仍執迷不悟持續犯案，台中地檢署近日偵結，依詐欺罪，起訴3人。

台中市刑大偵四隊在去年1月間獲報，年約30歲黃姓女公務員，透過BUMBLE交友軟體交友，被詐騙集團成員鎖定後，拉入「百萬小學堂」LINE投資群組，再由假理財專員，以高額獲利誘騙黃女至假平台「KADENA」進行USDT儲值投資。

詐團隨後介紹李姓男子（22歲）偽裝的「LG幣商」、「D2幣商」，供黃女兌換虛擬貨幣，黃女多次兌換，損失274萬元。

李姓男子取款後，再層層轉交上游成員製造金流斷點，從中抽取2至3%手續費，直到黃女發現無法出金，才驚覺受騙報警。

專案小組在去年4月持搜索票，赴李姓男子苗栗住處拘捕到案，查扣手機及現金，虛擬貨幣流向持續溯源，檢方近日依詐欺罪起訴李男等3人。

據了解，李姓男子雖家中供奉神明「九天玄女」，也曾獲神明託夢勸善，卻仍將贓款揮霍購買豪華休旅車代步，終難逃法網，顯見神明也無法庇佑不法之徒。

台中市刑大隊長紀延熹呼籲，詐騙集團常利用社群軟體以「保證獲利」話術誘騙被害人，籲請民眾拒絕來路不明投資訊息，如有疑似詐騙情事，請速撥110或165反詐騙專線查證。

台中市李姓男子淪為詐騙集團車手，家中供奉九天玄女，落網時曾自述神明托夢。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大四隊破獲李姓男子等人的詐騙集團，帶回涉案5人，查扣贓款等證物。記者陳宏睿／翻攝