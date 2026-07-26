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警察寫出至親網路受騙實錄 獲法律文學創作首獎

中央社／ 台北26日電

2026第9屆法律文學創作獎頒獎典禮25日在台北<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>公會舉行，散文組首獎由「鑑識報告：iPhone 13 Pro 256G 金」獲得；小說組首獎為「語言的山」。得獎者於會後與評審委員及工作人員合影。中央社
2026第9屆法律文學創作獎頒獎典禮25日在台北律師公會舉行，散文組首獎由「鑑識報告：iPhone 13 Pro 256G 金」獲得；小說組首獎為「語言的山」。得獎者於會後與評審委員及工作人員合影。中央社

「第9屆法律文學創作獎」頒獎典禮昨天舉行，散文首獎由佇垵書寫至親受詐騙遭遇的「鑑識報告：iPhone 13 Pro 256G 金」獲得；小說首獎由史聖智書寫日治翻譯人員的「語言的山」獲得。

本身為警務人員的佇垵（筆名）致詞時特別感謝家人的支持，「沒有家人的支持，我也不會踏出舒適圈，無論是寫作或是當警察，進而去感受台灣『地下世界』的樣子」。

曾獲林榮三文學獎等多項獎項肯定的史聖智致詞表示，「語言的山」寫一個100年前在法院工作的日本通譯，來台20多年，嘗試融入本島人的生活與文化。

史聖智表示，法律也是一座大山，他有幸在這山路裡，看見百年來深陷在語言泥沼裡的人們，「百年後的我書寫這個故事，某種程度上也像是把自己重新尋找回來」。

台北律師公會理事長徐頌雅致詞表示，法律人接觸文學，主要是為了練習更好的傾聽，體察人性，進而更了解當事人心裡真正的想法，藉此讓司法與法治更有溫度，她表示，「沒有溫度的司法，其實是沒有辦法讓人民幸福的」。

徐頌雅表示，台北律師公會多年來持續舉辦文學獎，希望藉由文字書寫，把法律、法治帶入文學之中，讓一般人更親近法律，也更深入民眾的心裡。

台北律師公會法律文學藝術委員會主任委員李柏青致詞表示，他一直認為法律文學應該以寫實背景為主，上屆創作獎以「生命中遇到的法律」為主題，鼓勵作者敘述自己生命中真實遭遇的法律事件。

李柏青表示，傳統推理小說歷經150年發展，多依循現實邏輯鋪陳謀殺案件，但近十年來日本流行「設定系推理」，在抽象、想像的世界設定下發展推理情節。李柏青提出反思，「法律文學是否也能抽掉一些現實邏輯，透過想像性的秩序設定，為讀者帶來新的閱讀樂趣」，是他這次閱讀參賽作品過程中不斷思考的問題。

除頒獎典禮外，同時舉行「法律寫作虛實之間」 座談會，由律師謝良駿、導演李家驊、作家吳曉樂、千魚娛樂總編輯呂尚燁與談。

本屆得獎作品集結為「第九屆台北律師公會 法律文學創作獎作品集」，由千魚娛樂出版實體與電子書。

警察 文學獎 律師

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