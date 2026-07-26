誤信臉書穩賺不賠廣告 桃園女「投資」170萬被要求再付118萬

桃園市大溪警分局圳頂派出所日前接獲潘女報案，表示誤信臉書投資虛擬貨幣廣告，遭詐騙集團以「保證獲利」話術誘騙投資117萬元，再被要求118萬元「解鎖金」時才驚覺受騙。警方昨日下午趁雙方面交時逮捕呂姓女車手，全案今日依洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦及擴大追查。

潘女7月誤信臉書假投資廣告，加入對方LINE後，依指示下載投資APP，對方不斷以「操作虛擬貨幣穩賺不賠」等話術誘騙投資，17日在新北市樹林區面交170萬元。潘女要申請出金時，詐騙集團藉口她操作錯誤導致帳戶遭封鎖，必須再支付帳戶金額20%作為「激活帳戶」費用才能提領，企圖再次詐財。

潘女察覺有異，自己上網查閱後確認是典型假投資詐騙手法，日前往圳頂派出所報案，警方隨即成立專案小組，並由潘女持續與詐騙集團聯繫，相約昨日下午3時在大溪區介壽路面交，等38歲呂姓女車手出面收款時，當場逮人，全案今日依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。