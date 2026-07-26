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台積電外包商月薪4.5萬不夠 兼差當假美女沒賺到先賠15萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳男為台積電外包廠商、月薪4萬5000元，卻為賺外快淪為詐騙機房人員。檢警查出他經營IG、Threads等假美女帳號，以抽獎、色情圖文吸引被害人上鉤，雖尚未獲得報酬，但已有多名被害人遭騙，新竹地院依參與犯罪組織罪判刑5月，得易科罰金15萬元，並沒收3支iPhone。

判決書指出，該詐騙集團2025年5月起籌組詐騙機房，並在新竹縣一處社區租屋作為據點，成員分工細密，有人負責出資、監督機房運作，有人制定詐騙規章及教戰手冊，也有人負責提供手機設備。陳男則於同年8月18日晚間加入，擔任第一線人員，與其他成員共同參與詐騙集團，其中還包括未滿18歲的少女。

該機房的詐騙方式，是由一線人員經營推特、IG及Threads假女性帳號，先累積一定粉絲數，再公開張貼虛假抽獎貼文或美女、色情圖文「養帳號」，等被害人主動私訊後，再謊稱對方中獎，或以約會須支付1000元入群費、家中急需用錢等理由誘騙匯款；後續另由人在中國的二線客服接手，引導被害人操作平台儲值或進行虛擬貨幣交易。

檢警查出，陳男在手機內建立虛構角色，準備用來詐騙被害人，並在詐騙集團群組內與其他成員聯繫。警方2025年9月11日搜索機房時，也查扣陳男使用的2隻iPhone手機。陳男偵審期間均坦承參與犯罪組織，並稱自己並未因此取得報酬，法院也查無犯罪所得。

法官認為，陳男正值青壯，為輕鬆獲利加入詐騙集團，因本案已有多名被害人蒙受財產損失且尚未獲得補償，陳男另有毒品等案件由檢方偵查中，最終依參與犯罪組織罪判刑5月，得易科罰金15萬元。全案可上訴。

新竹陳男為台積電外包廠商、月薪4萬5000元，卻為賺外快淪為詐騙機房人員，用假美女帳號吸引被害人上鉤（示意圖）。聯合報系資料照
新竹陳男為台積電外包廠商、月薪4萬5000元，卻為賺外快淪為詐騙機房人員，用假美女帳號吸引被害人上鉤（示意圖）。聯合報系資料照

台積電 Threads 詐騙集團

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