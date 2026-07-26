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台中男童暑假滑網見「收購SIM卡」險遭詐...超商店員機警攔截解危

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名12歲男童暑假在家，近日瀏覽抖音平台時，看到「高價收購SIM卡」貼文，聲稱只要提供門號並寄出SIM卡，即可獲得3000元報酬，男童誤信為賺取零用錢的好機會，依對方指示前往超商準備寄件，因不熟悉流程向店員求助，機警店員察覺異狀立即報警，成功攔阻一起可能發生的詐騙案件。

第四分局春社派出所巡佐蔡明佳、警員蔡幸恩2日執行巡邏勤務時，接獲轄內超商通報，指有民眾疑似遭詐騙，警員到場後，發現男童正依網友指示操作寄件程序，經查看手機對話紀錄，確認對方以收購SIM卡為名，企圖將未成年人手機門號作為人頭門號使用。

由於男童年紀尚小，對相關法律責任及潛在風險缺乏認知，警員當場勸阻其寄送SIM卡，耐心說明詐騙集團常見話術與手法。

警員考量男童獨自外出，主動陪同返家，向家屬詳細說明事件經過及防詐觀念，提醒家長暑假期間應留意子女使用網路及社群平台狀況，避免遭不法分子利用。家屬對超商店員的機警反應及員警即時協助表達由衷感謝。

第四分局呼籲，暑假期間青少年接觸網路時間增加，詐騙集團常利用抖音、Instagram、臉書等社群平台，以「輕鬆賺錢」、「高價收購SIM卡」、「出租帳戶賺外快」等訊息誘騙青少年上鉤。

四分局提醒，民眾切勿將個人SIM卡、金融帳戶或提款卡交付他人使用，以免淪為犯罪工具；如發現可疑訊息，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，共同守護青少年免於詐騙侵害。

台中市一名12歲男童瀏覽網路時，險遭詐騙，寄出SIM卡，超商店員發現後，報警到場。圖／第四警分局提供
台中市一名12歲男童瀏覽網路時，險遭詐騙，寄出SIM卡，超商店員發現後，報警到場。圖／第四警分局提供

台中市一名12歲男童瀏覽網路時，險遭詐騙，寄出SIM卡，超商店員發現後，報警到場。圖／第四警分局提供
台中市一名12歲男童瀏覽網路時，險遭詐騙，寄出SIM卡，超商店員發現後，報警到場。圖／第四警分局提供

台中 超商 店員

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