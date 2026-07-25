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黃金投資變騙局 聖石38人遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

聖石金業吸金一八一億，董事長邱嬿妤（左）、丈夫蔡承翰（右）被起訴求刑十八年。聯合報系資料照
聖石金業吸金一八一億，董事長邱嬿妤（左）、丈夫蔡承翰（右）被起訴求刑十八年。聯合報系資料照

聖石金業在北中南開旗艦店，涉以買賣黃金條契約從事龐氏騙局，兩年吸金高達一八一億元，台北地檢署昨依加重詐欺及銀行法等罪起訴卅八人，主謀邱薡宬、胞妹邱嬿妤、妹婿蔡承翰、中區營運長張桂洋四人求刑十八年，聖石公司科處四十億元罰金。

聖石公司董事長特助凌睿宏、客服部經理凌睿妤、總管理處最高主管王辰瑄、財務經理施佩芳、公關經理陳啓明、南區執行長黃美芬，及員工莊劍芬、黃炳翔、周子青、林書宇、謝佳蓁、張名泉、楊宗諭等十三人求刑十六年；資深業務人員蘇恩潔等廿一名員工求刑十年。

聖石金業二○二二年在台北市盛大開幕，在台北、台中、高雄設立三個旗艦店，強調全台專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金條，只要購入黃金超過五十公克即有優惠，數量越多還可享ＶＩＰ級服務，成功帶起話題。後來投資人在合約期滿後拿不到黃金，本金也無法回收，憤而提告。

起訴指出，聖石集團旗下聖石、聖世、聖巨、聖永金業公司，由邱薡宬、邱嬿妤、蔡承翰分別擔任負責人，二○二三年一月起，以直銷佣金獎金制度，讓旗下業務員推銷保證獲利的「黃金條塊預購暨寄託契約」，以及搭配贈送活動「黃金定期定量契約」。

檢方查出，聖石集團契約約定顧客可用折扣價預購黃金，除契約期滿拿回預購的黃金，也可選擇用黃金市價回售聖石，預購未滿五○○克保證獲利百分之八、預購五○○克以上一公斤未滿，保證獲利百分之十，預購一公斤以上保證獲利百分之十二。

業務會帶顧客到門市參觀黃金，取信顧客並遊說簽約，若契約到期投資人不想回售想解約出金，則會安排前往門市領取預購黃金假象，統計二○二三至二○二四年，吸金一八一億六千餘萬元。

檢警搜索查扣現金六億餘元，另有美元、澳幣、日幣、港幣現金，還有黃金五萬多克（價值約兩億餘元），並查扣法拉利、勞斯萊斯等七輛豪車，犯罪所得建請宣告沒收。

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