假「檢察官」來電老梗詐騙 竹南警勸阻姊弟提領70萬「法院保證金」

又見假「檢察官」來電老梗詐騙案！苗栗縣竹南警分局與轄內金融機構合作，近日竹南派出所接獲銀行通報，一對60多歲李姓姊弟前往銀行，欲從弟弟帳戶提領70萬元現金，行員關懷提問時，李女表示是為繳納「高雄法院保證金」，說法可疑，行員隨即通報警方到場協助處理。

員警查看李女與自稱「檢察官」的對話紀錄後，確認對方假冒司法人員，以偵辦案件、繳納保證金等話術誘騙提款，屬典型「假檢警」詐騙手法。警方向姊弟說明詐騙集團慣用伎倆，並強調司法機關絕不會透過電話或通訊軟體要求提款或繳保證金。

經警方與行員耐心勸說，李姓姊弟驚覺受騙，隨即放棄提領，保住70萬元積蓄。竹南分局提醒，司法機關不會電話通知民眾監管帳戶、提領現金或繳交保證金，如接獲類似來電或訊息，應保持冷靜，先向家人查證，或撥打110、165反詐騙專線確認，以免受騙。​​​​​​​​​​​​​​​​