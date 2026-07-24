快訊

陳庭妮無預警報喜生女！ 胡宇威進產房全程陪伴 當場升格女兒傻瓜

外籍生悲歌／越南博士生病逝 掀開外籍醫療網最大破口

北市驚悚公車意外！司機突關車門 7旬婦跌倒雙腿被輾斷

書法家拿假古董詐騙吸金2.3億元…公司倒閉才曝光 判刑定讞確定入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄知名書法家方瑞豐與大巴馬藝術投資集團總裁林茂唐、陳麗卿夫婦，成立天暢國際藝術公司，拿假古董誆騙是真品、辦古物展覽，謊稱公司將古文物證券化，吸金逾2億元，最高法院依違反證券交易法判處方3年6月、林8年2年、陳女6年9月徒刑，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

方瑞豐明知自己擁有的文物均為贗品，卻和林茂唐、陳麗卿謀議先在美國成立方美克斯公司，另於2011年成立天暢公司，利用民眾不易判斷古文物真偽的機會，以公司從事古文物證券化，邀請投資人至天暢公司參觀、舉辦投資說明會。

方瑞豐等人強調文物皆為真品，價值不菲，足以擔保方美克斯公司投資人的權益，公開招募投資人認購方美克斯公司股權，獲取財物共3784萬5378元，增資股部分則獲取1億9711萬3000元，受騙民眾高達上千人。

未料，公司2015年8月間歇業，投資人才發現公司也未在美國上市，驚覺被騙報警處理。高雄地方法院一審判處方瑞豐9年、林茂唐10年徒刑、陳麗卿8年徒刑。

高雄高分院二審改判方瑞豐5年10月、林茂唐10年6月徒刑、陳麗卿8年6月徒刑，判決被最高法院發回更審。高雄高分院更一審依證券交易法詐偽罪，改判方瑞豐3年6月徒刑、林茂唐8年8月、陳麗卿7年2月徒刑。

案件上訴，最高法院審理後自為改判林茂唐8年2月、陳麗卿6年9月徒刑，方瑞豐則維持判處3年6月徒刑，全案定讞。

方瑞豐成立天暢藝術國際公司。圖／聯合報系資料照
方瑞豐成立天暢藝術國際公司。圖／聯合報系資料照

高雄 文物

延伸閱讀

劇烈搖晃4月大女兒致死　台中3寶爸判刑5年定讞

三寶爸猛力搖晃4個月大女兒害腦傷昏迷...最終敗血症身亡 判關5年定讞

聖石金業搞龐氏騙局吸金181億！38人起訴求刑 公司遭罰40億

陸配周滿芝涉共諜案判刑8年 梁文傑：將註銷她的台灣身分

相關新聞

書法家拿假古董詐騙吸金2.3億元…公司倒閉才曝光 判刑定讞確定入獄

高雄知名書法家方瑞豐與大巴馬藝術投資集團總裁林茂唐、陳麗卿夫婦，成立天暢國際藝術公司，拿假古董誆騙是真品、辦古物展覽，謊稱公司將古文物證券化，吸金逾2億元，最高法院依違反證券交易法判處方3年6月、林8年2年、陳女6年9月徒刑，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

女子提供3間銀行提款卡、密碼供詐團使用 二審逆轉改判4月

盧姓女子去年8月間提供3個銀行帳戶提款卡，寄給詐欺集團成員使用，並以LINE告知對方密碼，致5名受害人遭詐後匯入其帳戶共22萬元，一審認1帳戶已無效，與洗錢防制法提供3個以上帳戶不符而判無罪，二審認原審認事用法顯有違誤而改判4月。

高薪誘惑 假徵才鎖定中壯年

網路高薪工作、投資獲利廣告滿天飛，但據人力銀行調查，卅六歲至四十歲年齡層因面臨事業衝刺與家庭開銷壓力，易被「高報酬」話術吸引而受騙；另四十五歲至四十九歲中壯年失業率居各年齡層之冠，面對工作五小時能賺二千多元之類的廣告，常禁不住誘惑，也成為假徵才鎖定的對象。

詐團滲透！Threads詐騙氾濫 假徵才最多

一六五打詐儀錶板顯示，二○二四年十一月卅日至今，網路社群或其他媒介衍生的假求職詐騙，已累計四六六二件案例；在「Threads」發生的各類假求職、假購物等詐騙案，則累計一萬一八九六件，顯示詐團持續利用社群平台高互動、高擴散特性，包裝求職、購物等話術誘騙民眾，尤以高日薪與輕鬆工時為誘因的「假求職打工」最常見。

手法破解！學者揭詐團Threads「養帳號」再詐

Threads近年在台灣竄紅，因為傳播快速、互動門檻低，成為詐騙集團鎖定的新戰場。學者表示，透過平台管理機制、第三方查證與個人媒體識讀能力提升，仍可以降低受害風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。