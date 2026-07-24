書法家拿假古董詐騙吸金2.3億元…公司倒閉才曝光 判刑定讞確定入獄

高雄知名書法家方瑞豐與大巴馬藝術投資集團總裁林茂唐、陳麗卿夫婦，成立天暢國際藝術公司，拿假古董誆騙是真品、辦古物展覽，謊稱公司將古文物證券化，吸金逾2億元，最高法院依違反證券交易法判處方3年6月、林8年2年、陳女6年9月徒刑，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

方瑞豐明知自己擁有的文物均為贗品，卻和林茂唐、陳麗卿謀議先在美國成立方美克斯公司，另於2011年成立天暢公司，利用民眾不易判斷古文物真偽的機會，以公司從事古文物證券化，邀請投資人至天暢公司參觀、舉辦投資說明會。

方瑞豐等人強調文物皆為真品，價值不菲，足以擔保方美克斯公司投資人的權益，公開招募投資人認購方美克斯公司股權，獲取財物共3784萬5378元，增資股部分則獲取1億9711萬3000元，受騙民眾高達上千人。

未料，公司2015年8月間歇業，投資人才發現公司也未在美國上市，驚覺被騙報警處理。高雄地方法院一審判處方瑞豐9年、林茂唐10年徒刑、陳麗卿8年徒刑。

高雄高分院二審改判方瑞豐5年10月、林茂唐10年6月徒刑、陳麗卿8年6月徒刑，判決被最高法院發回更審。高雄高分院更一審依證券交易法詐偽罪，改判方瑞豐3年6月徒刑、林茂唐8年8月、陳麗卿7年2月徒刑。

案件上訴，最高法院審理後自為改判林茂唐8年2月、陳麗卿6年9月徒刑，方瑞豐則維持判處3年6月徒刑，全案定讞。