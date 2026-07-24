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女子提供3間銀行提款卡、密碼供詐團使用 二審逆轉改判4月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

盧姓女子去年8月間提供3個銀行帳戶提款卡，寄給詐欺集團成員使用，並以LINE告知對方密碼，致5名受害人遭詐後匯入其帳戶共22萬元，一審認1帳戶已無效，與洗錢防制法提供3個以上帳戶不符而判無罪，二審認原審認事用法顯有違誤而改判4月。

檢方起訴，詐欺集團成員取得盧女提款卡及密碼後，同日內詐騙5名受害人陸續將錢匯入其帳戶共計22萬615元。5名受害人均察覺有異並報警處理，循線查獲。因此，檢方認她涉犯洗錢防制法中無正當理由提供3個以上金融機構帳戶罪嫌起訴。

盧女於偵查、一審審理時均稱，其中1銀行帳戶提款卡，在她寄給對方之前，就已經不能使用了。

一審認她既交付已不能使用帳戶提款卡與他人，該詐欺集團成員僅單純持有無效的提款卡，自尚無法以此作為洗錢犯罪工具使用，僅構成提供2個帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，判她無罪。檢方不服上訴。

台南高分院指出，盧女於二審審判中自白犯行，惟她於偵查及原審中否認犯行。同時，她於原審審理期間，已與3名受害人成立調解，其中2人已給付調解金完畢，另1名受害人則依約分期給付部分調解金。

台南高分院認為，原審未詳予勾稽比對，認事用法顯有違誤，檢察官據此上訴，並非無理由，因而撤銷改判。

台南高分院指出，盧女一時失慮而犯下本案，惟犯後已坦承犯行，並盡力與3名受害人成立調解，彌補其損害，且於審理時表示願意分別賠償另2名受害人所受損害金額五成，並按月各給付分期賠償金，補償其損失。

同時，參酌受害人表示願原諒被告，同意法院從輕量刑，給予緩刑機會，法官認她犯無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪判刑4月，緩刑2年，並應依其條件向受害人支付損害賠償。

台南高分院認為，原審未詳予勾稽比對，認事用法顯有違誤，改判盧女4月，緩刑2年，並應依其條件向受害人支付損害賠償。聯合報系資料照
台南高分院認為，原審未詳予勾稽比對，認事用法顯有違誤，改判盧女4月，緩刑2年，並應依其條件向受害人支付損害賠償。聯合報系資料照

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