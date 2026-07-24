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手法破解 學者揭養帳號再詐

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

Threads近年在台灣竄紅，因為傳播快速、互動門檻低，成為詐騙集團鎖定的新戰場。學者表示，透過平台管理機制、第三方查證與個人媒體識讀能力提升，仍可以降低受害風險。

國立高雄大學資訊管理系副教授楊書成表示，Threads最大的特性就是短內容、高互動與高擴散率，不少帳號利用無害內容建立流量「養帳號」，累積追蹤人數再導向求職、投資或政治等訊息，夾帶詐騙內容，操作模式就是典型的「關注度經濟」。因平台演算法會優先推送高互動貼文，常影響使用者判斷，看似輕鬆有趣的內容，都可能包藏詐騙陷阱。

楊說，近年求職、投資及虛擬貨幣詐騙常導向匿名性高、跨境聯繫便利的Telegram（小飛機）。詐團透過Threads等社群，以「海外高薪」、「刷單賺佣金」等話術吸引年輕人，再引流至Telegram封閉群組誘騙投入資金，甚至利用人頭帳戶與數位錢包洗錢，讓受害者不知不覺淪為洗錢工具人，面臨司法追究風險，「求職廣告若只叫你加小飛機或透過LINE談工作，就是很大的警訊」。

楊書成強調，社群資訊氾濫，只要訊息涉及求職、金錢投資都應先假設可能有問題，再交叉驗證。第一步可跨平台查證，若求職資訊在公開網站查不到公司資料、實體地址與聯絡方式，應提高警覺。

求職 詐騙集團 Threads

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高薪誘惑 假徵才鎖定中壯年

網路高薪工作、投資獲利廣告滿天飛，但據人力銀行調查，卅六歲至四十歲年齡層因面臨事業衝刺與家庭開銷壓力，易被「高報酬」話術吸引而受騙；另四十五歲至四十九歲中壯年失業率居各年齡層之冠，面對工作五小時能賺二千多元之類的廣告，常禁不住誘惑，也成為假徵才鎖定的對象。

詐團滲透 Threads詐騙氾濫 假徵才最多

一六五打詐儀錶板顯示，二○二四年十一月卅日至今，網路社群或其他媒介衍生的假求職詐騙，已累計四六六二件案例；在「Threads」發生的各類假求職、假購物等詐騙案，則累計一萬一八九六件，顯示詐團持續利用社群平台高互動、高擴散特性，包裝求職、購物等話術誘騙民眾，尤以高日薪與輕鬆工時為誘因的「假求職打工」最常見。

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