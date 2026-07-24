手法破解 學者揭養帳號再詐

Threads近年在台灣竄紅，因為傳播快速、互動門檻低，成為詐騙集團鎖定的新戰場。學者表示，透過平台管理機制、第三方查證與個人媒體識讀能力提升，仍可以降低受害風險。

國立高雄大學資訊管理系副教授楊書成表示，Threads最大的特性就是短內容、高互動與高擴散率，不少帳號利用無害內容建立流量「養帳號」，累積追蹤人數再導向求職、投資或政治等訊息，夾帶詐騙內容，操作模式就是典型的「關注度經濟」。因平台演算法會優先推送高互動貼文，常影響使用者判斷，看似輕鬆有趣的內容，都可能包藏詐騙陷阱。

楊說，近年求職、投資及虛擬貨幣詐騙常導向匿名性高、跨境聯繫便利的Telegram（小飛機）。詐團透過Threads等社群，以「海外高薪」、「刷單賺佣金」等話術吸引年輕人，再引流至Telegram封閉群組誘騙投入資金，甚至利用人頭帳戶與數位錢包洗錢，讓受害者不知不覺淪為洗錢工具人，面臨司法追究風險，「求職廣告若只叫你加小飛機或透過LINE談工作，就是很大的警訊」。

楊書成強調，社群資訊氾濫，只要訊息涉及求職、金錢投資都應先假設可能有問題，再交叉驗證。第一步可跨平台查證，若求職資訊在公開網站查不到公司資料、實體地址與聯絡方式，應提高警覺。