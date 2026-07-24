高薪誘惑 假徵才鎖定中壯年

網路高薪工作、投資獲利廣告滿天飛，但據人力銀行調查，卅六歲至四十歲年齡層因面臨事業衝刺與家庭開銷壓力，易被「高報酬」話術吸引而受騙；另四十五歲至四十九歲中壯年失業率居各年齡層之冠，面對工作五小時能賺二千多元之類的廣告，常禁不住誘惑，也成為假徵才鎖定的對象。

兼職當外送員的梁小姐說，曾在Threads找論件計酬家庭代工，但對方要求提供銀行帳戶等個資，實在怪異，她沒敢進一步接洽。上班族趙先生說，徵才貼文標榜高薪、免經驗、時間彈性，令人心動，但加入LINE好友後，幹部要求提供銀行帳戶、提款卡，他怕變洗錢人頭帳戶，嚇得退群。

高市刑警大隊提醒，若求才條件好得不合理，且徵才資訊僅提供LINE或Telegram帳號，無公司市話、地址或官方網站；或尚未到職就被要求先收費或繳交金融帳戶資料、保證金、培訓費、材料費；或對方急於索取身分證正本、銀行存摺、提款卡或密碼等敏感資料，幾乎都是詐騙。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，檢警查獲網路假徵才案件也會發函向Meta公司要求保全涉案帳號的註冊資訊。然而，實務上要凍結帳號，甚至跨境追查控制端的真實ＩＰ或虛擬貨幣流向，難度很高。

高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說，在貼文下方帶風向、營造「已獲利、求職成功」假象的留言，若取得具體事證，同樣會認定為共同正犯，依法起訴。