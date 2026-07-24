詐團滲透 Threads詐騙氾濫 假徵才最多
一六五打詐儀錶板顯示，二○二四年十一月卅日至今，網路社群或其他媒介衍生的假求職詐騙，已累計四六六二件案例；在「Threads」發生的各類假求職、假購物等詐騙案，則累計一萬一八九六件，顯示詐團持續利用社群平台高互動、高擴散特性，包裝求職、購物等話術誘騙民眾，尤以高日薪與輕鬆工時為誘因的「假求職打工」最常見。
數發部去年九月將Threads納入打詐監控與管理範圍，但Threads的高互動特性，仍讓詐團有機可乘。一名四十歲謝女透過Threads求職，加入對方LINE好友後誤信執行任務能賺取虛擬貨幣，之後詐團誆稱須儲值至指定網站才能參與高額利潤方案，今年一月初也和假幣商面交買幣，遭詐六十九萬元。
卅歲的黃姓女子在Threads看到「文字小編」廣告，被引導加LINE，公司聲稱跟著操作虛擬貨幣至少可獲利四倍，她信以為真，相約面交十萬現金，對方以「操作失誤導致帳戶凍結」為由，要求繼續匯款，她驚覺受騙。
Threads徵才廣告五花八門，從臨演到路跑工讀、市集助手，宣稱「工時短，日薪一千五百到二千二百元」，對失業族、中年轉職或學生極具吸引力。一名網友表示，他應徵路跑工作人員，當天凌晨四點開車去報到，被詢問是哪一組卻答不出來，無法上工才知被騙，他自我安慰「幸好沒被騙財騙色」，但個資恐已外洩。
這類假求職案件並非個案。以高雄為例，去年一月至今年六月，共四十二人受害，合計財損逾六百萬元。
高雄市刑警大大隊長鄢志豪說，詐團主要利用Threads演算法推薦與高互動性散布徵才訊息，警方受理詐欺案後雖立即通報平台及電商業者移除貼文、停權帳號，但Threads詐騙訊息氾濫，追查面臨諸多挑戰。
市刑大經濟組分析，Threads非實名制，建立帳號門檻低，使詐團能輕易偽裝成合法企業或個人工作室行騙；此外，Threads的演算法會根據瀏覽經驗推播貼文，其中夾雜大量的詐騙廣告。
警方指出，詐團為躲避偵測或防止被追查，成功「釣魚」後即迅速刪文，甚至直接註銷帳號，以致被害人報案時，原始連結或帳號已經消失，船過水無痕，取證困難。且詐團常利用假帳號貼文留言，營造「很多人應徵」或「成功賺到錢」假象，降低求職者戒心。
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