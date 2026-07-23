影／高齡車手演很大！說詞反覆露破綻 警專實習生識破套路

屏東縣枋寮警分局接獲熱心民眾報案，65歲蕭姓婦人在佳冬鄉佳和路段、佳冬火車站附近徘徊，行跡舉止可疑，派出所員警、警專實習生到場，警專實習生陳柏勳察覺婦人神情緊張，且說詞反覆，還稱是詐騙被害人，警方調查發現，婦人其實是高齡車手，當場查扣40萬元贓款。

警方接獲熱心民眾報案，有婦人在火車站附近徘徊，且看起來不是外地人，行跡很可疑。警方調查，65歲蕭姓婦人起初辯自己是詐騙被害人，試圖混淆警方查緝方向，但員警查證並調閱周邊監視器影像，確認有被害人與蕭婦完成款項面交。

警方通知「真」被害人到案，31歲謝女才知道自己被詐騙了，她誤信假投資網站，遭詐騙集團以「小額獲利」、「順利出金」等話術誘騙交付款項，好在警方察覺有異，成功攔阻遭騙走的40萬元。

65歲蕭姓婦人是台南人，稱這是她當天第一單，警方當天16日將蕭婦以現行犯逮捕，依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，警方訊問後16日聲羈，法院17日裁准羈押。

枋寮分局長盧恒隆表示，此案迅速查獲詐欺車手，除感謝熱心民眾機警通報外，也肯定員警與實習生合作應變。陳姓實習生雖仍在實習階段，執勤時能沉著配合、積極協助勤務。

警方呼籲，遇標榜「高獲利、穩賺不賠」投資資訊，切勿輕信，應撥打165反詐騙專線或110查證，共同守護財產安全。

65歲蕭姓婦人當高齡車手，被警方盤查時說詞反覆，還稱自己是詐騙被害人，警方調查發現，原來是高齡車手。圖／警方提供