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3名車手假扮幣商取款累計1191萬元 彰化男飾詞狡辯判刑5年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

陳姓、楊姓男子2023年加入詐欺集團，陳男與另名陳姓男子隔年又加入另個詐欺集團，都是擔任取款車手，接受指示向彰化縣兩名被害人取款累計1191萬元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處陳男應執行有期徒刑5年，楊男有期徒刑1年4月，另一名陳男有期徒刑2年。

判決書指出，陳男與楊男加入「原展幣商USDT線下服務交易」、「A」的詐欺集團，2023年5月間接受指示到彰化縣田中鎮，陳男佯稱是「金平交易商行」、「裕鴻交易商行」幣商，和楊男一起4次向被害人收取現金合計350萬元，然後拿到指定地點轉交給不詳的詐欺集團成員。

陳男與另一名陳男2024年加入「億發」詐欺集團，同年7月接受指示，這次陳男自稱「金不換個人工作室」幣商，另一名陳男自稱「發柴個人工作室」幣商，到社頭鄉向被害人收款4次，合計841萬元，也是拿指定地點交款項給不詳的詐欺集團成員。

陳男矢口否認詐欺取財、洗錢，辯稱「我是合法幣商」，還辯稱從被害人面交現金480萬元是「我祖父的遺產，押在『億發』，『億發』就會借我虛擬貨幣，等我拿到面交款項再歸還。」另一名陳男則坦承犯行。楊男在院審時終能坦承犯行。

彰化地院審酌，兩名陳男、楊男造成被害人損失慘重，且兩名陳男都有參與詐欺取財的前科，惟另一名陳男主動具狀表達調解意願，楊男是因詐團「假求職」方式吸收參與，復審酌全程堅稱自己是合法幣商的陳男飾詞狡辯、毫無反省之意，兼衡3人各自自述教育程度、家庭生活背景，被害人意見等一切具體情狀，分別量處如主文所示之刑。

彰化地方法院對加入詐欺集團假冒幣商取款，造成彰化縣兩名被害人高達1191萬元損失，分別判處1年4月到5年不等有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院對加入詐欺集團假冒幣商取款，造成彰化縣兩名被害人高達1191萬元損失，分別判處1年4月到5年不等有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

車手 彰化 被害人

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