女網友說願共同照顧百歲老母 七旬老翁「暈船」被騙走1100萬

基隆警方今宣導防詐案例，是1名年逾七旬的老先生，因「女網友」噓寒問暖產生情愫，對方說願與他共同照顧百歲老母親，並慫恿他投資烈酒，共被騙走1100萬多元。警方提醒民眾勿上假交友、假投資等詐騙圈套，才能保住自己的財產。

基隆市警察局今天日舉辦「打詐儀錶板」活動，由局長林信雄親自主持。警方公布今年6月詐欺案件概況，全月共受理詐騙案件157件，較5月減少7件。總財損4854萬元，較5月減少2113萬元，受理件數與財損金額均較5月下降。

基隆市刑大大隊長薛光明說，6月受理詐騙案以網路購物詐騙居首，占28.7%。其次為假投資詐騙占8.3%、「騙取金融帳戶（卡片）詐騙占7.6%。若以財損金額分析，假投資詐騙占35%最為高，假交友（投資詐財）詐騙占22.7%居次，兩類合計占整體財損近6成。

林信雄表示，近期發現詐騙集團為規避銀行臨櫃關懷提問及警銀聯防，不斷更新教導被害人臨櫃提款說詞應付行員，更指示被害人改以自動櫃員機（ATM）提領現金後當面交付，或分散於名下多個帳戶分批提領，藉以避免與行員接觸。

林信雄說，金融機構臨櫃關懷提問是警銀聯防最關鍵一道防線，並因此多次成功攔阻詐騙。基隆有詐騙被害人民眾用名下5張金融卡，每天到ATM分次提領，短短10幾天共提領300多萬元，全數面交詐騙集團，建議中央應研議「ATM提款限額管制」，讓民眾的存款多一層防詐保護機制。

基隆市警局提出的ATM提款限額管制，包括：

•針對同一帳戶於短時間內密集提領每日上限異常情形，設置限制措施，調降提領額度或改為臨櫃辦理提款。

•結合各金融機構，建立不同帳戶每日或每周提款總額上限，如需要提款，則改由臨櫃辦理提款。

•金融帳戶以ATM提款即時發送簡訊通知帳戶所有人。

為了強化民眾防詐警覺心，警方也安排一名婦人說出她的親人被騙的過程，指她的小叔去年10月中旬在臉書結識女網友，對方噓寒問暖取得信任，讓小叔深信對方是真心要交往。對方後來說投資烈酒進口可獲利，對方還派人帶保證書到小叔，2次當面共收取93萬6000元投資款。

婦人說，小叔後來又依對方指示，多次臨櫃匯款，累計遭詐1100多萬元。這些錢除了小叔存的老本，還有向家人借的錢。對方後來要要小叔辦理不動產抵押借款，還好警方及家人及時勸阻，未再擴大損失。

基隆市警察局呼籲民眾，只要遇到「網友噓寒問暖後介紹投資」、「保證獲利、穩賺不賠」、「來路不明的實體商品投資」或「要求改以ATM提領現金再面交」等關鍵字，請立即要有警覺心，撥打165反詐騙專線或110查證，守護自己的財產安全。

基隆警方今宣導防詐案例，市警局長林信雄（右）建議限制單周提領上限，讓民眾的存款多一層防詐保護機制。記者邱瑞杰／攝影

基隆警方今宣導防詐案例，安排被害入的家屬（左）出面說明被騙過程，提醒民眾勿上假交友、假投資等詐騙圈套，保護自己的財產。記者邱瑞杰／攝影